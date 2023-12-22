В результате обстрела Ивановки на Херсонщине пострадали пожилые супруги

Российские войска сегодня обстреляли Ивановку Херсонской области, ранения получили пожилая женщина с мужем, сообщает УНН со ссылкой на Херсонскую ОВА.

российская армия обстреляла Ивановку. Пострадали пожилые супруги - говорится в сообщении ОВА.

Отмечается, что в больницу доставили 76 летнюю женщину с легкими травмами. Ее муж, 81 год, получил ранения средней степени тяжести.

Медики проводят обследование и оказывают помощь пострадавшим.

Дополнение

Также сегодня российские войска обстреляли Херсон из артиллерии, в результате чего была ранена 85-летняя женщина и нанесен ущерб жилым кварталам.