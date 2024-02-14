У Техасі автомобіль врізався у відділення швидкої допомоги – водій загинув

Одна людина загинула і щонайменше п'ятеро людей отримали поранення, у тому числі двоє дітей, після того, як у вівторок автомобіль врізався в відділення швидкої допомоги лікарні в Остіні, штат Техас, пише New York Times, передає УНН.

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Автомобіль врізався в медичний центр у Техасі. Одна дитина отримала "потенційно серйозні травми", а дорослий і інша дитина отримали травми, які не загрожують життю, повідомила влада.

Другого дорослого доставили до медичного центру Сент-Девідс-Раунд-Рок із "потенційно серйозними травмами", повідомили представники округу. Водій автомобіля загинув, повідомили чиновники.

Поліція розслідує аварію.

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