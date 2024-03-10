В течение дня оккупанты нанесли удары по 11 громадам Сумщины

В течение дня 9 марта россияне совершили 45 обстрелов Сумщины. Зафиксировано 222 взрыва. Ударам подверглись Юнаковская, Хотинская, Николаевская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская и Свесская общины. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации, передает УНН.

Детали

В Миропольской громаде были удары из артиллерии (20 взрывов) и минометов (4 взрыва).

Белопольская громада подверглась минометным обстрелам (39 взрывов), артобстрелам (34 взрыва) и сбросу ВОГ с БпЛА (1 взрыв).

В Краснопольской зафиксированы минометные обстрелы (23 взрыва) и артиллерийский обстрел (6 взрывов).

В Середино-Будской громаде состоялся пуск неуправляемой авиационной ракеты с самолета (2 взрыва), также был минометный обстрел (5 взрывов).

На территорию Великописаревской громады сбросили 17 мин, также был обстрел РСЗО (5 взрывов).

В Юнаковской громаде был артиллерийский обстрел (5 взрывов), минометный обстрел (4 взрыва), сброс ВОГ с БпЛА (5 взрывов) и удары FPV дрона (5 взрывов).

По Эсманьской общине были удары из минометов (14 взрывов) и артиллерии (2 взрыва).

В Хотинской зафиксирован минометный обстрел (1 взрыв).

По Свесской общине состоялся пуск НАР с вертолета (6 взрывов).

На территорию Шалигинской громады армия РФ сбросила 9 мин. Кроме этого, был обстрел РСЗО (13 взрывов).

В Николаевской осуществлен артиллерийский обстрел (7 взрывов).

Зафиксированы пуски управляемых авиационных бомб в Сумской области