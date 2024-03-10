ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

В течение дня оккупанты нанесли удары по 11 громадам Сумщины

В течение дня оккупанты нанесли удары по 11 громадам Сумщины

Киев  •  УНН

9 марта 2024, 22:20  •  4962 просмотра

Read in English

Россияне атаковали 11 населенных пунктов Сумской области, зафиксировав 222 взрыва из артиллерии, минометов, БПЛА и ракет.

В течение дня 9 марта россияне совершили 45 обстрелов Сумщины. Зафиксировано 222 взрыва. Ударам подверглись Юнаковская, Хотинская, Николаевская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская и Свесская общины. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации, передает УНН.

Детали

В Миропольской громаде были удары из артиллерии (20 взрывов) и минометов (4 взрыва).

Белопольская громада подверглась минометным обстрелам (39 взрывов), артобстрелам (34 взрыва) и сбросу ВОГ с БпЛА (1 взрыв).

В Краснопольской зафиксированы минометные обстрелы (23 взрыва) и артиллерийский обстрел (6 взрывов).

В Середино-Будской громаде состоялся пуск неуправляемой авиационной ракеты с самолета (2 взрыва), также был минометный обстрел (5 взрывов).

На территорию Великописаревской громады сбросили 17 мин, также был обстрел РСЗО (5 взрывов).

В Юнаковской громаде был артиллерийский обстрел (5 взрывов), минометный обстрел (4 взрыва), сброс ВОГ с БпЛА (5 взрывов) и удары FPV дрона (5 взрывов).

По Эсманьской общине были удары из минометов (14 взрывов) и артиллерии (2 взрыва).

В Хотинской зафиксирован минометный обстрел (1 взрыв).

По Свесской общине состоялся пуск НАР с вертолета (6 взрывов).

На территорию Шалигинской громады армия РФ сбросила 9 мин. Кроме этого, был обстрел РСЗО (13 взрывов).

В Николаевской осуществлен артиллерийский обстрел (7 взрывов).

Зафиксированы пуски управляемых авиационных бомб в Сумской области6 марта 2024, 20:11 • 75287 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
bilopilliaBilopillia
khotinХотин
sumyСумы
Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  126994 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
8 марта 2024, 12:31  •  129412 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
8 марта 2024, 11:54  •  130376 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
8 марта 2024, 11:45  •  158385 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
8 марта 2024, 07:29  •  89142 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
7 марта 2024, 15:26  •  108790 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
7 марта 2024, 11:59  •  110540 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Эксклюзив
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
7 марта 2024, 10:52  •  108387 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Эксклюзив
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
7 марта 2024, 08:44  •  109479 просмотра

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
6 марта 2024, 11:52  •  130762 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

Новости по теме
В течение дня оккупанты нанесли удары по 11 громадам Сумщины

В течение дня оккупанты нанесли удары по 11 громадам Сумщины

  •  4962 просмотра
В Одессе прогремела серия взрывов

В Одессе прогремела серия взрывов

  •  7418 просмотра
Над Белгородской областью РФ сбили четвертый беспилотник за сутки

Над Белгородской областью РФ сбили четвертый беспилотник за сутки

  •  7604 просмотра
ОАЭ накрыли ливни с грозами

ОАЭ накрыли ливни с грозами

  •  7591 просмотра
На Черниговщине пограничники спасли мужчину, который оказался под завалами после вражеского обстрела

На Черниговщине пограничники спасли мужчину, который оказался под завалами после вражеского обстрела

  •  9093 просмотра
На Николаевщине прогремели взрывы

На Николаевщине прогремели взрывы

  •  9341 просмотра
Украинец с рекордом сезона получил "золото" Кубка Европы по метанию

Украинец с рекордом сезона получил "золото" Кубка Европы по метанию

  •  8425 просмотра
В Латвии арестовали мастера, который настраивал клиентам заблокированные российские телеканалы

В Латвии арестовали мастера, который настраивал клиентам заблокированные российские телеканалы

  •  12040 просмотра
В 2022 году США готовились к ядерному удару по Украине со стороны Москвы - CNN

В 2022 году США готовились к ядерному удару по Украине со стороны Москвы - CNN

  •  17871 просмотра
В Херсоне раздаются взрывы

В Херсоне раздаются взрывы

  •  26765 просмотра

Популярные

Швеция впервые после вступления в НАТО совершила военный полет у границ России

Швеция впервые после вступления в НАТО совершила военный полет у границ России

  •  65181 просмотра
Politico: Франция создает альянс стран для возможной отправки войск в Украину

Politico: Франция создает альянс стран для возможной отправки войск в Украину

  •  39597 просмотра
Захватчики намерены на оккупированных территориях наладить производство на одном из захваченных предприятий

Захватчики намерены на оккупированных территориях наладить производство на одном из захваченных предприятий

  •  33126 просмотра
Лубинец призвал иностранные СМИ не освещать псевдовыборы на оккупированных территориях Украины

Лубинец призвал иностранные СМИ не освещать псевдовыборы на оккупированных территориях Украины

  •  85786 просмотра
Британия готова помочь Германии с поставкой Taurus Украине - Кэмерон

Британия готова помочь Германии с поставкой Taurus Украине - Кэмерон

  •  83899 просмотра

Публикации

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

8 марта 2024, 15:00  •  141711 просмотра
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

8 марта 2024, 11:48  •  148892 просмотра
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
Эксклюзив

8 марта 2024, 11:45  •  158385 просмотра
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

7 марта 2024, 13:39  •  179497 просмотра
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

7 марта 2024, 10:12  •  183519 просмотра

В течение дня оккупанты нанесли удары по 11 громадам Сумщины

Россияне атаковали 11 населенных пунктов Сумской области, зафиксировав 222 взрыва из артиллерии, минометов, БПЛА и ракет.

Война •   •  4962 просмотра
В течение дня оккупанты нанесли удары по 11 громадам Сумщины

В Одессе прогремела серия взрывов

В Одессе, Украина, произошла серия взрывов, в связи с чем в регионе была объявлена воздушная тревога и сообщалось о запуске "шахидов" (вероятно, имеются в виду беспилотники-камикадзе иранского производства) в направлении Одессы с запада Николаевской области.

Война •   •  7418 просмотра
В Одессе прогремела серия взрывов

Над Белгородской областью РФ сбили четвертый беспилотник за сутки

Российские системы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника над Белгородской областью за 24 часа, некоторые из них нанесли ущерб частным домам и газопроводу.

Война •   •  7604 просмотра
Над Белгородской областью РФ сбили четвертый беспилотник за сутки

ОАЭ накрыли ливни с грозами

Сильные дожди, грозы и град обрушились на ОАЭ с 8 по 10 марта, затопив улицы в крупных городах, вызвав задержку авиарейсов и заставив власти объявить погодные предупреждения.

Новости Мира •   •  7591 просмотра
ОАЭ накрыли ливни с грозами

На Черниговщине пограничники спасли мужчину, который оказался под завалами после вражеского обстрела

Пограничники и полиция спасли 51-летнего мужчину, который оказался под завалами после того, как российский обстрел обрушил перекрытие подвала в Черниговской области, травмировав ему ноги.

Война •   •  9093 просмотра
На Черниговщине пограничники спасли мужчину, который оказался под завалами после вражеского обстрела

На Николаевщине прогремели взрывы

В Снигиревке Николаевской области прогремели взрывы, что заставило власти призвать жителей держаться подальше от окон и соблюдать правила безопасности.

Война •   •  9341 просмотра
На Николаевщине прогремели взрывы

Украинец с рекордом сезона получил "золото" Кубка Европы по метанию

Михаил Кохан выиграл золотую медаль в метании молота на Кубке Европы по метаниям с рекордом сезона, что стало первой медалью Украины на этом турнире.

спорт •   •  8425 просмотра
Украинец с рекордом сезона получил "золото" Кубка Европы по метанию

В Латвии арестовали мастера, который настраивал клиентам заблокированные российские телеканалы

В Латвии за незаконную настройку запрещенных российских телеканалов для по меньшей мере 180 местных жителей был арестован ремонтник, которому грозит до 3 лет заключения или штраф за незаконное предпринимательство.

Новости Мира •   •  12040 просмотра
В Латвии арестовали мастера, который настраивал клиентам заблокированные российские телеканалы

В 2022 году США готовились к ядерному удару по Украине со стороны Москвы - CNN

В конце 2022 года США тщательно подготовили планы на случай возможного применения Россией ядерного оружия против Украины на фоне украинских успехов и российских неудач.

Война •   •  17871 просмотра
В 2022 году США готовились к ядерному удару по Украине со стороны Москвы - CNN

В Херсоне раздаются взрывы

По сообщениям корреспондентов, в Херсоне были слышны взрывы, а в Луганской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога.

Война •   •  26765 просмотра
В Херсоне раздаются взрывы