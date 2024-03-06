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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зафиксированы пуски управляемых авиационных бомб в Сумской области

Зафиксированы пуски управляемых авиационных бомб в Сумской области

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 20:11  •  6712 просмотра

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Военно-воздушные силы Украины информируют об управляемых авиабомбах в Сумской области.

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщают о пусках управляемых авиационных бомб на Сумщину, передает УНН.

Военно-воздушные силы предупреждают о потенциальных ударах баллистическими ракетами5 марта 2024, 23:00 • 116493 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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