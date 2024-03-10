Упродовж дня окупанти завдали ударів по 11 громадах Сумщини
Київ • УНН
Росіяни атакували 11 населених пунктів Сумської області, зафіксувавши 222 вибухи з артилерії, мінометів, БПЛА та ракет.
Протягом дня 9 березня росіяни здійснили 45 обстрілів Сумщини. Зафіксовано 222 вибухи. Ударів зазнали Юнаківська, Хотінська, Миколаївська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська та Свеська громади. Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації, передає УНН.
Деталі
У Миропільській громаді були удари з артилерії (20 вибухів) та мінометів (4 вибухи).
Білопільська громада зазнала мінометних обстрілів (39 вибухів), артобстрілів (34 вибухи) та скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух).
У Краснопільській зафіксовано мінометні обстріли (23 вибухи) та артилерійський обстріл (6 вибухів).
У Середино-Будській громаді відбувся пуск некерованої авіаційної ракети з літака (2 вибухи), також був мінометний обстріл (5 вибухів).
На територію Великописарівської громади скинули 17 мін, також був обстріл РСЗВ (5 вибухів).
У Юнаківській громаді був артилерійський обстріл (5 вибухів), мінометний обстріл (4 вибухи), скидання ВОГ з БпЛА (5 вибухів) та удари FPV дрону (5 вибухів).
По Есманьській громаді були удари з мінометів (14 вибухів) та артилерії (2 вибухи).
У Хотінській зафіксовано мінометний обстріл (1 вибух).
По Свеській громаді відбувся пуск НАР з гелікоптера (6 вибухів).
На територію Шалигинської громади армія РФ скинула 9 мін. Крім цього, був обстріл РСЗВ (13 вибухів).
У Миколаївській здійснено артилерійський обстріл (7 вибухів).
Зафіксовано пуски керованих авіаційних бомб у Сумській області06.03.24, 22:11 • 76709 переглядiв