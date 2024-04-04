В Тбилиси началась акция против нового законопроекта об "иноагентах"

В столице Грузии около ста человек собрались на координационный митинг у здания парламента на проспекте Руставели, передает УНН со ссылкой на Paper Kartuli.

Активисты вышли с плакатами "Нет российскому закону" и "Два года упорно в Европу". Возле здания парламента дежурит полиция и две бригады скорой помощи.

Напомним

3 апреля "Грузинская мечта" внесла на рассмотрение парламента законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Законопроект предусматривает регистрацию тех НПО и медиа, 20% доходов которых получено из-за рубежа.

В ЕС обеспокоены решением Грузии о повторном пересмотре законопроекта об "иностранных агентах"

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сказала, что "правящая партия саботирует европейский путь" Грузии.