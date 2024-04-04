В ЕС обеспокоены решением Грузии о повторном пересмотре законопроекта об "иностранных агентах"

Решение правящей партии Грузии о повторном внесении законопроекта о "прозрачности иностранного влияния" вызывает серьезное беспокойство среди членов ЕС. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление представителя Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петера Стано.

Детали

В ЕС подчеркивают, что в прошлом году правительство Грузии пообещало отозвать этот законопроект.

Создание и поддержка благоприятной среды для организаций гражданского общества и обеспечение свободы СМИ является основой демократии. Это также имеет решающее значение для процесса вступления в ЕС - говорится в заявлении представителя Еврокомиссии.

В Евросоюзе напоминают, что Европейский совет предоставил Грузии статус кандидата при условии принятия соответствующих шагов, изложенных в рекомендации Комиссии от 8 ноября 2023 года.

В частности, шаг 9 содержит рекомендацию для Грузии обеспечить свободную деятельность гражданского общества, а шаг 1 призывает Грузию бороться с дезинформацией против ЕС и его ценностей.

Мы призываем политических лидеров Грузии принять и внедрить реформы, которые соответствуют заявленной цели присоединения к Европейскому Союзу, которую поддерживает значительное большинство граждан Грузии. ЕС призывает Грузию придерживаться своих обязательств по продвижению демократии, верховенства права и прав человека. - подытожили в Еврокомиссии.

Напомним

Правящая партия Грузии планирует вернуться к законопроекту, требующему от организаций, получающих иностранные средства, регистрироваться как "иностранные агенты", несмотря на протесты и критику со стороны оппонентов и западных стран в прошлом году.