В своей прощальной речи Байден вспомнил Украину

Байден выступил с прощальной речью в Овальном зале Белого дома, готовясь к завершению своего президентского срока на следующей неделе. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

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Размышляя о своем наследии и достижениях своей администрации, Байден сказал, что он надеется, что они сохранятся на долгие годы.

Понадобится время, чтобы ощутить полное влияние того, что мы сделали вместе. Но семя посеяно, и оно будет расти и цвести десятилетиями