В своей прощальной речи Байден вспомнил Украину
Киев • УНН
Президент США Джо Байден выступил с прощальной речью в Овальном кабинете, подводя итоги своего срока. Он отметил успехи во внутренней политике и поддержке Украины, отметив укрепление НАТО.
Байден выступил с прощальной речью в Овальном зале Белого дома, готовясь к завершению своего президентского срока на следующей неделе. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.
Детали
Размышляя о своем наследии и достижениях своей администрации, Байден сказал, что он надеется, что они сохранятся на долгие годы.
Понадобится время, чтобы ощутить полное влияние того, что мы сделали вместе. Но семя посеяно, и оно будет расти и цвести десятилетиями
Он перечислил некоторые из достижений своего президентства, включая снижение цен на лекарства для пожилых людей, принятие законов о безопасности оружия и помощь ветеранам в получении медицинской помощи.
Байден также похвастался внешнеполитическими достижениями и указал на то, как он "укрепил НАТО".
Украина остается свободной, и мы опередили нашу конкуренцию с Китаем и многое другое,
Напомним
Джо Байден заявил, что путин планировал захватить Киев за три дня, но вместо него в столице Украины побывал президент США. Байден подчеркнул успехи в поддержке Украины и предотвращении конфликта между ядерными державами.