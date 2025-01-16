У своїй прощальній промові Байден згадав Україну
Київ • УНН
Президент США Джо Байден виступив з прощальною промовою в Овальному кабінеті, підбиваючи підсумки свого терміну. Він відзначив успіхи у внутрішній політиці та підтримці України, наголосивши на зміцненні НАТО.
Байден виступив з прощальною промовою в Овальному залі Білого дому, готуючись до завершення свого президентського терміну наступного тижня. Про це повідомляє CNN, пише УНН.
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Розмірковуючи про свою спадщину і досягнення своєї адміністрації, Байден сказав, що він сподівається, що вони збережуться на довгі роки.
Знадобиться час, щоб відчути повний вплив того, що ми зробили разом. Але насіння посіяне, і воно буде рости і цвісти десятиліттями
Він перерахував деякі з досягнень свого президентства, включаючи зниження цін на ліки для людей похилого віку, прийняття законів про безпеку зброї та допомогу ветеранам в отриманні медичної допомоги.
Байден також похвалився зовнішньополітичними досягненнями і вказав на те, як він "зміцнив НАТО".
Україна залишається вільною, і ми випередили нашу конкуренцію з Китаєм та багато іншого,
Нагадаємо
Джо Байден заявив, що путін планував захопити Київ за три дні, але замість нього в столиці України побував президент США. Байден підкреслив успіхи у підтримці України та запобіганні конфлікту між ядерними державами.