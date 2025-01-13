Байден: "путін думав, що захопить Україну за три дні, але я був у центрі Києва, а не він"

Президент США Джо Байден у своїй завершальній промові заявив, що російський диктатор володимир путін, коли вторгся в Україну, думав, що за три дні завоює Київ, але з того часу Байден був в центрі Києва, а не путін, передає УНН.

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путін, коли вторгся в Україну, думав, що за три дні завоює Київ, але з того часу я був в центрі Києва, а він не був в центрі Києва. Я був єдиним головнокомандувачем США, який відвідав країну в стані війни, де немає військової присутності США. путін провалився, не зміг підкорити Україну, не зміг розвалити НАТО, і не зміг загарбати значну частину територій. Ми об’єднали 50 країн на підтримку України і не лише в Європі. Вперше країни Азії також приєдналися. Ми надали надзвичайну кількість боєприпасів, втілили безпрецедентні санкції для того, щоб Україна продовжувала боротися - сказав Байден.

Він зазначив, що у нього було два завдання - підтримати Україну та уникнути війни між двома ядерними державами.

Нам вдалося виконати обидва ці завдання. Україна на сьогодні вільна, незалежна і має потенціал для гарного майбутнього. Нам потрібно захистити майбутнє українського народу - додав Байден.

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Байден вказав на важливість подальшої підтримки України