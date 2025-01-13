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Байден: "путін думав, що захопить Україну за три дні, але я був у центрі Києва, а не він"

Байден: "путін думав, що захопить Україну за три дні, але я був у центрі Києва, а не він"

Київ • УНН

 • 25661 перегляди

Джо Байден заявив, що путін планував захопити Київ за три дні, але замість нього в столиці України побував президент США. Байден підкреслив успіхи у підтримці України та запобіганні конфлікту між ядерними державами.

Президент США Джо Байден у своїй завершальній промові заявив, що російський диктатор володимир путін, коли вторгся в Україну, думав, що за три дні завоює Київ, але з того часу Байден був в центрі Києва, а не путін, передає УНН.

Деталі

путін, коли вторгся в Україну, думав, що за три дні завоює Київ, але з того часу я був в центрі Києва, а він не був в центрі Києва. Я був єдиним головнокомандувачем США, який відвідав країну в стані війни, де немає військової присутності США. путін провалився, не зміг підкорити Україну, не зміг розвалити НАТО, і не зміг загарбати значну частину територій. Ми об’єднали 50 країн на підтримку України і не лише в Європі. Вперше країни Азії також приєдналися. Ми надали надзвичайну кількість боєприпасів, втілили безпрецедентні санкції для того, щоб Україна продовжувала боротися

- сказав Байден.

Він зазначив, що у нього було два завдання - підтримати Україну та уникнути війни між двома ядерними державами.

Нам вдалося виконати обидва ці завдання. Україна на сьогодні вільна, незалежна і має потенціал для гарного майбутнього. Нам потрібно захистити майбутнє українського народу

- додав Байден.

Нагадаємо

Президент США Джо Байден підкреслив високу ціну війни для росії та важливість подальшої підтримки України.

Байден вказав на важливість подальшої підтримки України11.01.25, 11:56 • 52630 переглядiв

Павло Башинський

Павло Башинський

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