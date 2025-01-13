Байден: "путин думал, что захватит Украину за три дня, но я был в центре Киева, а не он"
Киев • УНН
Джо Байден заявил, что путин планировал захватить Киев за три дня, но вместо него в столице Украины побывал президент США. Байден подчеркнул успехи в поддержке Украины и предотвращении конфликта между ядерными державами.
Президент США Джо Байден в своей заключительной речи заявил, что российский диктатор владимир путин, когда вторгся в Украину, думал, что за три дня завоюет Киев, но с тех пор Байден был в центре Киева, а не путин, передает УНН.
Детали
путин, когда вторгся в Украину, думал, что за три дня завоюет Киев, но с тех пор я был в центре Киева, а он не был в центре Киева. Я был единственным главнокомандующим США, который посетил страну в состоянии войны, где нет военного присутствия США. путин провалился, не смог покорить Украину, не смог развалить НАТО, и не смог захватить значительную часть территорий. Мы объединили 50 стран в поддержку Украины и не только в Европе. Впервые страны Азии также присоединились. Мы предоставили чрезвычайное количество боеприпасов, воплотили беспрецедентные санкции для того, чтобы Украина продолжала бороться
Он отметил, что у него было две задачи - поддержать Украину и избежать войны между двумя ядерными державами.
Нам удалось выполнить обе эти задачи. Украина на сегодня свободная, независимая и имеет потенциал для хорошего будущего. Нам нужно защитить будущее украинского народа
Напомним
Президент США Джо Байден подчеркнул высокую цену войны для россии и важность дальнейшей поддержки Украины.
Байден указал на важность дальнейшей поддержки Украины11.01.25, 11:56 • 51650 просмотров