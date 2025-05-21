В Сумах возобновили электроснабжение после атаки вражеских дронов на город – городской голова

В Сумах после атаки российских дронов возникли проблемы с электроснабжением, из-за чего пришлось запускать генераторы для функционирования критически важных объектов. В настоящее время электроснабжение восстановлено по всему городу, сообщил исполняющий обязанности Сумского городского головы Артем Кобзарь, пишет УНН.

Детали

Пришлось запускать генераторы на горводоканале, чтобы восстановить поставки и водоотвод. Также в центральной городской больнице пришлось запускать генератор, чтобы восстановить электроснабжение - сообщил Кобзарь.

Он добавил, что на данный момент все отремонтировано и в городе полностью есть электроснабжение.

Ранее в Сумской ОВА сообщали, что из-за аварийной ситуации на севере Сумщины часть потребителей осталась без электроэнергии.

Уважаемые потребители электроэнергии! В связи с аварийной ситуацией часть потребителей на севере Сумщины временно без электроэнергии. Это - частично некоторые населенные в Шосткинском районе. Работаем, чтобы всех запитать! - сообщили в ОВА.

Дополнение

Председатель Сумской ГВА Сергей Кривошеенко сообщил, что войска рф утром ударили дронами по Сумам, есть повреждения на предприятиях и объектах промышленности, часть города без света. В регионе за сутки из-за атак рф двое погибших и 5 раненых.