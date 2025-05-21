У Сумах відновили електропостачання після атаки ворожих дронів на місто – міський голова

В Сумах після атаки російських дронів виникли проблеми з електропостачанням, через що довелося запускати генератори для функціонування критично важливих об'єктів. Наразі електропостачання відновлене по всьому місту, повідомив виконуючий обов'язки Сумського міського голови Артем Кобзар, пише УНН.

Деталі

Довелося запускати генератори на міськводоканалі, щоб відновити постачання і водовідведення. Також у центральній міській лікарні довелося запускати генератор, щоб відновити електропостачання - повідомив Кобзар.

Він додав, що на даний момент все відремонтовано і в місті повністю є електропостачання.

Раніше в Сумській ОВА повідомляли, що через аварійну ситуацію на півночі Сумщини частина споживачів залишилася без електроенергії.

Шановні споживачі електроенергії! У зв'язку з аварійною ситуацією частина споживачів на півночі Сумщини тимчасово без електроенергії. Це - частково деякі населені в Шосткинському районі. Працюємо, щоб усіх заживити! - повідомили в ОВА.

Доповнення

Голова Сумської МВА Сергій Кривошеєнко повідомив, що війська рф вранці вдарили дронами по Сумах, є пошкодження на підприємствах та об'єктах промисловості, частина міста без світла. У регіоні за добу через атаки рф двоє загиблих та 5 поранених.