В Сумах прогремела серия взрывов

В Сумах было слышно по меньшей мере два взрыва, сообщают корреспонденты Общественного, передает УНН. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Детали

В Воздушных Силах сообщили, что зафиксирована ракета на Сумщине в направлении Черниговщины.

Предварительно, на Сумщине работали силы ПВО, добавил городской голова Артем Семенихин.

Сумщина: в Конотопе прогремел взрыв