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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
chernigovЧернигов
sumyСумы
Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
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Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

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На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

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Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

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Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  205824 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  236341 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

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В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

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16 апреля 2024, 09:20  •  332507 просмотра

В Сумах прогремела серия взрывов

В Сумах прогремела серия взрывов, в городе и области воздушная тревога, также было сообщения о ракете, направлявшейся в сторону Черниговской области.

Общество •   •  11989 просмотра
В Сумах прогремела серия взрывов

Удар рф по Днепру: количество жертв возросло до трех

В результате российской атаки на Днепропетровскую область погибли 8 человек, в том числе 2 детей, и 34 человека получили ранения, среди них 1 ребенок.

Война •   •  10804 просмотра
Удар рф по Днепру: количество жертв возросло до трех

Шумер пообещал, что Сенат быстро проведет пакет о помощи Украине, как только его одобрят в Палате представителей

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер пообещал быстро принять пакет законопроектов в помощь Украине после одобрения Палатой представителей, предупредив, что промедление может стоить Украине проигрышем в войне с Путиным.

Война •   •  12150 просмотра
Шумер пообещал, что Сенат быстро проведет пакет о помощи Украине, как только его одобрят в Палате представителей

"Только достаточное количество ПВО и истребителей может отогнать российскую авиацию", - Зеленский

Только достаточное количество средств противовоздушной обороны и истребителей может отогнать российскую авиацию от Украины, согласно призыву президента Зеленского о предоставлении большей военной помощи.

Война •   •  11005 просмотра
"Только достаточное количество ПВО и истребителей может отогнать российскую авиацию", - Зеленский

Сумщина: в Конотопе прогремел взрыв

В Конотопе Сумской области произошел взрыв, в то время как в нескольких регионах Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического оружия.

Война •   •  11206 просмотра
Сумщина: в Конотопе прогремел взрыв

В США мужчина поджег себя возле здания суда, где идет процесс над Трмпом

Мужчина поджег себя, разбрасывая листовки в парке возле здания суда, где проходит судебный процесс над бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Новости Мира •   •  11825 просмотра
В США мужчина поджег себя возле здания суда, где идет процесс над Трмпом

Более 285 тысяч разрешений на оружие выдано через Единый реестр оружия Украины

Через Единый реестр оружия Украины было подано более 306 000 заявок на получение разрешений на различные виды оружия, из которых более 285 000 заявок было удовлетворено.

Общество •   •  12188 просмотра
Более 285 тысяч разрешений на оружие выдано через Единый реестр оружия Украины

ЦПД планируют меры по противодействию российской дезинформации в Telegram и Viber

Представители украинских СМИ, спецслужб и государственных органов провели совместную встречу, на которой обсудили повышение эффективности противодействия дезинформации в украинском медиа-пространстве, в том числе планы работы с Telegram, Viber и социальными медиа-платформами.

Война •   •  14978 просмотра
ЦПД планируют меры по противодействию российской дезинформации в Telegram и Viber

Готовы "предпринять дальнейшие шаги": в США предостерегают Китай от усиления рф

Соединенные Штаты предостерегли Китай от помощи россии в ее войне против Украины путем предоставления материалов для производства оружия, и готовы предпринять дальнейшие шаги в случае необходимости.

политика •   •  12714 просмотра
Готовы "предпринять дальнейшие шаги": в США предостерегают Китай от усиления рф

Армия рф атаковала два терминала в порту Южный: уничтожена агропродукция для стран Азии и Африки

россия атаковала два терминала в порту "Южный", уничтожив контейнеры с сельскохозяйственной продукцией, предназначенной для экспорта в Азию и Африку.

Война •   •  14233 просмотра
Армия рф атаковала два терминала в порту Южный: уничтожена агропродукция для стран Азии и Африки