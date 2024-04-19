Сумщина: в Конотопе прогремел взрыв

"Руководство Брюсселя должно уйти": Орбан раскритиковал политику Брюсселя и заявил, что лидеры ЕС должны быть заменены

Орбан заявил, что руководство ЕС должно быть заменено, поскольку оно потерпело неудачу в вопросах экономики, миграции, преступности и политики в отношении Украины, и что Венгрия не присоединится к российско-украинской войне.