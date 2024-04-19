Сумщина: в Конотопе прогремел взрыв

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
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Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
  •  74203 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
  •  70865 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
  •  69281 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
  •  98311 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  205824 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  236341 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  232619 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  176273 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
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18 апреля 2024, 13:51  •  184842 просмотра
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18 апреля 2024, 06:06  •  226750 просмотра
Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  332497 просмотра

Сумщина: в Конотопе прогремел взрыв

В Конотопе Сумской области произошел взрыв, в то время как в нескольких регионах Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического оружия.

Война •   •  11185 просмотра
Сумщина: в Конотопе прогремел взрыв

В США мужчина поджег себя возле здания суда, где идет процесс над Трмпом

Мужчина поджег себя, разбрасывая листовки в парке возле здания суда, где проходит судебный процесс над бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Новости Мира •   •  11801 просмотра
В США мужчина поджег себя возле здания суда, где идет процесс над Трмпом

Более 285 тысяч разрешений на оружие выдано через Единый реестр оружия Украины

Через Единый реестр оружия Украины было подано более 306 000 заявок на получение разрешений на различные виды оружия, из которых более 285 000 заявок было удовлетворено.

Общество •   •  12164 просмотра
Более 285 тысяч разрешений на оружие выдано через Единый реестр оружия Украины

ЦПД планируют меры по противодействию российской дезинформации в Telegram и Viber

Представители украинских СМИ, спецслужб и государственных органов провели совместную встречу, на которой обсудили повышение эффективности противодействия дезинформации в украинском медиа-пространстве, в том числе планы работы с Telegram, Viber и социальными медиа-платформами.

Война •   •  14953 просмотра
ЦПД планируют меры по противодействию российской дезинформации в Telegram и Viber

Готовы "предпринять дальнейшие шаги": в США предостерегают Китай от усиления рф

Соединенные Штаты предостерегли Китай от помощи россии в ее войне против Украины путем предоставления материалов для производства оружия, и готовы предпринять дальнейшие шаги в случае необходимости.

политика •   •  12690 просмотра
Готовы "предпринять дальнейшие шаги": в США предостерегают Китай от усиления рф

Армия рф атаковала два терминала в порту Южный: уничтожена агропродукция для стран Азии и Африки

россия атаковала два терминала в порту "Южный", уничтожив контейнеры с сельскохозяйственной продукцией, предназначенной для экспорта в Азию и Африку.

Война •   •  14205 просмотра
Армия рф атаковала два терминала в порту Южный: уничтожена агропродукция для стран Азии и Африки

"Руководство Брюсселя должно уйти": Орбан раскритиковал политику Брюсселя и заявил, что лидеры ЕС должны быть заменены

Орбан заявил, что руководство ЕС должно быть заменено, поскольку оно потерпело неудачу в вопросах экономики, миграции, преступности и политики в отношении Украины, и что Венгрия не присоединится к российско-украинской войне.

политика •   •  14276 просмотра
"Руководство Брюсселя должно уйти": Орбан раскритиковал политику Брюсселя и заявил, что лидеры ЕС должны быть заменены

Авиаудар по пункту управления россиян в оккупированном Луганске: ВСУ ликвидировали командира 59 бригады сухопутных войск рф

В результате удара по российскому пункту управления в оккупированном Луганске Сил обороны Украины ликвидировали полковника Центрального военного округа Павла Кропотова.

Война •   •  15256 просмотра
Авиаудар по пункту управления россиян в оккупированном Луганске: ВСУ ликвидировали командира 59 бригады сухопутных войск рф

Более 1300 судов и 50 млрд выручки: Кипер рассказал о работе зернового коридора

Зерновой коридор успешно работает и обеспечивает валютные поступления, несмотря на попытки россии его разрушить: с сентября прошлого года в нем задействовано 1375 судов, а международные компании страхуют грузы, что является позитивным сигналом для бизнеса.

Война •   •  14365 просмотра
Более 1300 судов и 50 млрд выручки: Кипер рассказал о работе зернового коридора

Украина открыла посольство в Руанде

Украина официально открыла свое посольство в Руанде при участии руандийских чиновников, послов и членов дипломатического корпуса, что стало важным шагом в развитии двусторонних отношений между двумя странами.

Война •   •  14618 просмотра
Украина открыла посольство в Руанде