В Сумах под завалами нашли тела двух людей после ночного обстрела
Киев • УНН
В результате вражеского обстрела 10-этажного дома в Сумах погибли мужчина и женщина. Спасатели эвакуировали 118 человек и спасли 4 человека, среди которых 1 ребенок.
В Сумах спасатели достали из-под завалов тела двух погибших. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.
Детали
В результате вражеского обстрела Сум спасатели обнаружили под завалами тела мужчины и женщины. Спецслужбы продолжают работать на месте трагедии, разбирая обломки и ища возможных пострадавших.
Напомним,
Ночью террористы нанесли удар по 10-ти этажному жилому дому в городе Сумы. Разрушены 9 квартир и 12 балконов.
Чрезвычайникам удалось спасти 4 человек, среди них 1 ребенка, также эвакуированы 118 человек.
В результате российской атаки на Сумы увеличилось количество пострадавших до 9 человек30.01.25, 06:28 • 15701 просмотр