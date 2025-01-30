У Сумах під завалами знайшли тіла двох людей після нічного обстрілу
Київ • УНН
Унаслідок ворожого обстрілу 10-поверхового будинку в Сумах загинули чоловік та жінка. Рятувальники евакуювали 118 людей та врятували 4 особи, серед яких 1 дитина.
У Сумах рятувальники дістали з-під завалів тіла двох загиблих. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.
Деталі
Унаслідок ворожого обстрілу Сум рятувальники виявили під завалами тіла чоловіка та жінки. Спецслужби продовжують працювати на місці трагедії, розбираючи уламки та шукаючи можливих постраждалих.
Нагадаємо
Вночі терористи завдали удару по 10-ти поверховому житловому будинку в місті Суми. Зруйновано 9 квартир та 12 балконів.
Надзвичайникам вдалося врятувати 4 людина, серед них 1 дитину, також евакуйовано 118 людей.
У результаті російської атаки на Суми збільшилася кількість постраждалих до 9 осіб30.01.25, 06:28 • 109369 переглядiв