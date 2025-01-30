У Сумах під завалами знайшли тіла двох людей після нічного обстрілу

У Сумах рятувальники дістали з-під завалів тіла двох загиблих. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.

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Унаслідок ворожого обстрілу Сум рятувальники виявили під завалами тіла чоловіка та жінки. Спецслужби продовжують працювати на місці трагедії, розбираючи уламки та шукаючи можливих постраждалих.

Нагадаємо

Вночі терористи завдали удару по 10-ти поверховому житловому будинку в місті Суми. Зруйновано 9 квартир та 12 балконів.

Надзвичайникам вдалося врятувати 4 людина, серед них 1 дитину, також евакуйовано 118 людей.

У результаті російської атаки на Суми збільшилася кількість постраждалих до 9 осіб