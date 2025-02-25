В Сумах от атаки дрона пострадал местный житель и поврежден дом
Киев • УНН
В результате удара вражеского беспилотника в Сумах пострадал гражданский мужчина, которому оказывают медицинскую помощь. В многоэтажке от взрыва повылетали окна, на месте работают соответствующие службы.
В Сумах в результате удара вражеского дрона пострадал гражданский житель. Об этом сообщает и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь, передает УНН.
Детали
Сегодня террористические войска обстреляли Сумы. Согласно информации, из многоэтажки повылетало много окон.
Поэтому на месте работают все соответствующие службы для ликвидации последствий удара оккупантов.
К сожалению, пострадал мужчина, которому медики оказывают необходимую помощь.
Напомним
Недавно было проинформировано, что в Сумах прогремел взрыв.
В Сумах прогремели взрывы после предупреждения о вражеских дронах25.02.25, 04:14 • 7191 просмотр