В Сумах от атаки дрона пострадал местный житель и поврежден дом

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Трамп уверяет, что путин примет европейские миротворческие войска в Украине
24 февраля, 18:46 • 100234 просмотра

Трамп уверяет, что путин примет европейские миротворческие войска в Украине

Война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель" - Трамп
24 февраля, 18:31 • 101142 просмотра

Война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель" - Трамп

Трамп заявил, что ведет "серьезные переговоры" с путиным о завершении войны в Украине
24 февраля, 17:50 • 102017 просмотра

Трамп заявил, что ведет "серьезные переговоры" с путиным о завершении войны в Украине

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Минюст саботирует санкционную группу Ермака-Макфола? В ВР призывают правоохранителей разобраться с ситуацией
24 февраля, 16:40 • 102429 просмотра

Минюст саботирует санкционную группу Ермака-Макфола? В ВР призывают правоохранителей разобраться с ситуацией

ЕС планирует назначить совместного представителя для переговоров по Украине
24 февраля, 15:38 • 100775 просмотра

ЕС планирует назначить совместного представителя для переговоров по Украине

Украина будет работать над трибуналом для рф даже после завершения горячей фазы войны - Зеленский
24 февраля, 15:03 • 88971 просмотра

Украина будет работать над трибуналом для рф даже после завершения горячей фазы войны - Зеленский

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24 февраля, 10:46 • 100379 просмотра

В ЕС созывают специальное заседание по Украине 6 марта

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24 февраля, 10:59 • 105232 просмотра

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Экономический эксперт: новое регулирование фармацевтического рынка грозит отходом от принципов рыночной экономики
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Сумах от атаки дрона пострадал местный житель и поврежден дом

В Сумах от атаки дрона пострадал местный житель и поврежден дом

Киев  •  УНН

 • 5209 просмотра

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В результате удара вражеского беспилотника в Сумах пострадал гражданский мужчина, которому оказывают медицинскую помощь. В многоэтажке от взрыва повылетали окна, на месте работают соответствующие службы.

В Сумах в результате удара вражеского дрона пострадал гражданский житель. Об этом сообщает и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь, передает УНН.

Детали

Сегодня террористические войска обстреляли Сумы. Согласно информации, из многоэтажки повылетало много окон.

Поэтому на месте работают все соответствующие службы для ликвидации последствий удара оккупантов.

К сожалению, пострадал мужчина, которому медики оказывают необходимую помощь.

Напомним

Недавно было проинформировано, что в Сумах прогремел взрыв.

В Сумах прогремели взрывы после предупреждения о вражеских дронах25.02.25, 04:14 • 7191 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
sumyСумы

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