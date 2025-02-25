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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 126610 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 185453 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 149509 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140341 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118156 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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У Сумах від атаки дрона постраждав місцевий житель та пошкоджено будинок

У Сумах від атаки дрона постраждав місцевий житель та пошкоджено будинок

Київ • УНН

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Внаслідок удару ворожого безпілотника в Сумах постраждав цивільний чоловік, якому надають медичну допомогу. В багатоповерхівці від вибуху повилітали вікна, на місці працюють відповідні служби.

У Сумах внаслідок удару ворожого дрону постраждав цивільний мешканець. Про це повідомляє в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар, передає УНН.

Деталі

Сьогодні терористичні війська обстріляли Суми. Згідно з інформацією, з багатоповерхівки повилітало багато вікон.

Відтак на місці працюють всі відповідні служби для ліквідації наслідків удару окупантів.

На жаль, постраждав чоловік, якому медики надають необхідну допомогу.

Нагадаємо

Нещодавно було поінформовано, що в Сумах прогримів вибух.

У Сумах пролунали вибухи після попередження про ворожі дрони25.02.25, 04:14 • 28553 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
sumyСуми

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