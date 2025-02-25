У Сумах від атаки дрона постраждав місцевий житель та пошкоджено будинок

У Сумах внаслідок удару ворожого дрону постраждав цивільний мешканець. Про це повідомляє в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар, передає УНН.

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Сьогодні терористичні війська обстріляли Суми. Згідно з інформацією, з багатоповерхівки повилітало багато вікон.

Відтак на місці працюють всі відповідні служби для ліквідації наслідків удару окупантів.

На жаль, постраждав чоловік, якому медики надають необхідну допомогу.

Нагадаємо

Нещодавно було поінформовано, що в Сумах прогримів вибух.

У Сумах пролунали вибухи після попередження про ворожі дрони