У Сумах від атаки дрона постраждав місцевий житель та пошкоджено будинок
Київ • УНН
Внаслідок удару ворожого безпілотника в Сумах постраждав цивільний чоловік, якому надають медичну допомогу. В багатоповерхівці від вибуху повилітали вікна, на місці працюють відповідні служби.
У Сумах внаслідок удару ворожого дрону постраждав цивільний мешканець. Про це повідомляє в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар, передає УНН.
Деталі
Сьогодні терористичні війська обстріляли Суми. Згідно з інформацією, з багатоповерхівки повилітало багато вікон.
Відтак на місці працюють всі відповідні служби для ліквідації наслідків удару окупантів.
На жаль, постраждав чоловік, якому медики надають необхідну допомогу.
Нагадаємо
Нещодавно було поінформовано, що в Сумах прогримів вибух.
У Сумах пролунали вибухи після попередження про ворожі дрони25.02.25, 04:14 • 28553 перегляди