Сегодня, 2-го июля, на территории столицы введены ограничения движения крупногабаритного грузового транспорта. Об этом сообщает Потрульная полиция Киева, пишет УНН.

Для сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено двигаться, когда температурные показатели воздуха более +28 градусов по Цельсию, - говорится в сообщении.

Детали

Запрет касается транспорта фактической массой более 24 т и нагрузкой на ось более 7 т.

Также в полиции отметили, что переждать жаркий период водители могут на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.

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