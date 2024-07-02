В связи с жарой крупногабаритным грузовикам с фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн запрещено двигаться по Киеву, чтобы сохранить дорожное покрытие.
Сегодня, 2-го июля, на территории столицы введены ограничения движения крупногабаритного грузового транспорта. Об этом сообщает Потрульная полиция Киева, пишет УНН.
Для сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено двигаться, когда температурные показатели воздуха более +28 градусов по Цельсию,
Детали
Запрет касается транспорта фактической массой более 24 т и нагрузкой на ось более 7 т.
Также в полиции отметили, что переждать жаркий период водители могут на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.
В Киеве на одной из улиц на месяц ограничат движение транспорта2 июля 2024, 02:10 • 24388 просмотров