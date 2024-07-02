У столиці через спеку обмежили рух великогабаритних вантажівок
Київ • УНН
У зв'язку зі спекою великогабаритним вантажівкам з фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн заборонено рухатися Києвом, щоб зберегти дорожнє покриття.
Сьогодні, 2-го липня, на території столиці введені обмеження руху великогабаритного вантажного транспорту. Про це повідомляє Потрульна поліція Києва, пише УНН.
Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря більше +28 градусів за Цельсієм,
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Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т.
Також у поліції зазначили, що перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.
У Києві на одній з вулиць на місяць обмежать рух транспорту02.07.24, 05:10 • 28636 переглядiв