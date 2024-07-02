У Києві на одній з вулиць на місяць обмежать рух транспорту

У зв'язку з ремонтними роботами у Києві на вулиці Героїв Дніпра обмежать рух транспорту майже на місяць Про це інформує КМДА, передає УНН.

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Вказано, що обмеження руху діятимуть з 2 до 31 липня. На з’їзді з транспортної розв’язки на перехресті вулиць Богатирської та Полярної, фахівці влаштовуватимуть дорожній одяг.

"Роботи проводитимуть на ділянці від вул. Богатирської до кільцевої розв’язки на перетині з вул. Зої Гайдай у бік житлового масиву Оболонь", - йдеться у повідомленні.