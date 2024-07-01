Через спеку в Києві погіршилась якість повітря
Київ • УНН
Концентрація діоксиду азоту в Києві досягне гранично допустимих рівнів протягом наступних двох днів, що негативно вплине на здоров'я мешканців через спекотну, суху та маловітряну погоду.
Найближчі дві доби у Києві концентрації діоксиду азоту досягнуть гранично допустимих значень. Це може призвести до погіршення самопочуття у мешканців столиці. Про це попередили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає УНН.
Деталі
До кінця дня 1 липня та протягом доби 2 липня у місті Києві концентрації діоксиду азоту досягнуть гранично допустимих значень, що негативно впливатиме на самопочуття людей
У відомстві пояснюють, що спекотна, суха та маловітряна погода сприяє накопиченню й інших забруднюючих речовин в приземному шарі повітря
Фахівці рекомендують часто вживати воду, проводити вологе прибирання та триматись подалі від автомобільних доріг та залізниць.
Нагадаємо
Синоптик Наталка Діденко розповіла, що 1 липня Україна буде однією з найспекотніших країн Європи. За її словами, високі температури триматимуться ще декілька днів.