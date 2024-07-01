Ближайшие двое суток в Киеве концентрации диоксида азота достигнут предельно допустимых значений. Это может привести к ухудшению самочувствия у жителей столицы. Об этом предупредили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает УНН.

Детали

До конца дня 1 июля и в течение суток 2 июля в городе Киеве концентрации диоксида азота достигнут предельно допустимых значений, что негативно повлияет на самочувствие людей - говорится в заметке.

В ведомстве объясняют, что жаркая, сухая и маловетреная погода способствует накоплению и других загрязняющих веществ в приземном слое воздуха

Специалисты рекомендуют часто употреблять воду, проводить влажную уборку и держаться подальше от автомобильных дорог и железных дорог.

Напомним

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что 1 июля Украина будет одной из самых жарких стран Европы. По ее словам, высокие температуры будут держаться еще несколько дней.