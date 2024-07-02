Движение на улице Героев Днепра в Киеве будет ограничено на месяц со 2 по 31 июля в связи с проведением дорожно-ремонтных работ.
В связи с ремонтными работами в Киеве на улице Героев Днепра ограничат движение транспорта почти на месяц Об этом информирует КГГА, передает УНН.
Детали
Указано, что ограничения движения будут действовать со 2 по 31 июля. На съезде с транспортной развязки на перекрестке улиц Богатырской и Полярной, специалисты будут устраивать дорожную одежду.
"Работы будут проводить на участке от ул. Богатырской до кольцевой развязки на пересечении с ул. Зои Гайдай в сторону жилого массива Оболонь", - говорится в сообщении.
Водителей призвали учитывать ограничения при планировании маршрута.
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