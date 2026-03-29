В столице Дагестана объявили чрезвычайное положение из-за масштабного наводнения, более 327 тыс. человек остались без света
В Дагестане из-за ливней затопило столицу и поврежден железнодорожный мост. Без света остались более 327 тысяч жителей в 283 населенных пунктах.
В столице российского Дагестана Махачкале власти объявили чрезвычайное положение после сильных ливней, которые вызвали масштабное наводнение и серьезные перебои с электроснабжением. По официальным данным, без света в регионе остались более 327 тысяч человек. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
Подробности сообщила городская администрация Махачкалы, отметив, что все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности, а пострадавшим жителям пообещали помощь.
По информации регионального МЧС, по состоянию на субботу без электроэнергии оставались 283 населенных пункта, где проживает 327 183 человека, среди них – почти 89,7 тысячи детей.
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что власти готовились к непогоде заранее, однако реальные последствия оказались значительно хуже, чем ожидали.
Повреждена инфраструктура
Непогода уже успела нанести удар и по транспортной инфраструктуре. В городе Хасавюрт, втором по величине в Дагестане, из-за ливней был поврежден железнодорожный мост.
По данным местных властей, на участке Хасавюрт – Кадиюрт Северо-Кавказской железной дороги обрушились два пролета моста.
Дожди еще не закончились
По прогнозам синоптиков, сильные осадки в регионе могут продолжаться как минимум до воскресенья, а это означает, что ситуация в Дагестане еще может ухудшиться.
Стихия уже парализовала часть региона, а масштабы ущерба пока только оценивают.
