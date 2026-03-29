У столиці дагестану оголосили надзвичайний стан через масштабну повінь, понад 327 тис людей залишилися без світла
УНН
У дагестані через зливи затопило столицю та пошкоджено залізничний міст. Без світла залишилися понад 327 тисяч мешканців у 283 населених пунктах.
У столиці російського дагестану махачкалі влада оголосила надзвичайний стан після сильних злив, які спричинили масштабну повінь та серйозні перебої з електропостачанням. За офіційними даними, без світла в регіоні залишилися понад 327 тисяч людей. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Деталі повідомила міська адміністрація махачкали, зазначивши, що всі екстрені служби переведені у режим підвищеної готовності, а постраждалим мешканцям пообіцяли допомогу.
За інформацією регіонального МНС, станом на суботу без електроенергії залишалися 283 населені пункти, де проживає 327 183 особи, серед них – майже 89,7 тисячі дітей.
Кількість жертв масштабної повені у Кенії зросла до 42 осіб, рятувальні операції тривають09.03.26, 11:50 • 4167 переглядiв
Голова дагестану сергій меліков заявив, що влада готувалася до негоди заздалегідь, однак реальні наслідки виявилися значно гіршими, ніж очікували.
Пошкоджено інфраструктуру
Негода вже встигла завдати удару і по транспортній інфраструктурі. У місті хасав’юрт, другому за величиною в дагестані, через зливи було пошкоджено залізничний міст.
За даними місцевої влади, на ділянці хасав’юрт – кадіюрт північно-кавказької залізниці обвалилися два прольоти мосту.
Дощі ще не закінчилися
За прогнозами синоптиків, сильні опади в регіоні можуть тривати щонайменше до неділі, а це означає, що ситуація в дагестані ще може погіршитися.
Стихія вже паралізувала частину регіону, а масштаби збитків поки що лише оцінюють.
На Гаваях сталася рекордна повінь після злив, які здивували навіть метеорологів25.03.26, 04:38 • 6178 переглядiв