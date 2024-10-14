В столичном ЖК «Комфорт Таун» произошел пожар: что известно
Киев • УНН
В киевском ЖК «Комфорт Таун» произошел пожар на площади 5 кв.м. Спасатели локализовали возгорание за полчаса, информация о взрыве не подтверждена.
Сегодня, 14 октября, в столичном ЖК «Комфорт Таун» произошел пожар на площади 5 квадратных метров. Спасатели за полчаса пожар локализовали. Информация о взрыве пока не подтверждается. Об этом журналисту УНН рассказал майор службы гражданской защиты Павел Петров.
Детали
Был пожар на площади 5 квадратных метров. В 11:01 поступил вызов в ГСЧС, за полчаса пожар был ликвидирован полностью
Он отметил, что пока не может подтвердить, что в квартире что-то взорвалось.
Контекст
Сегодня столичные Telegram-каналы сообщали, что в ЖК «Комфорт Таун» произошел взрыв.
Напомним,
В поселке Романков Козинской территориальной общины Киевской области ночью возник пожар на территории ресторанного комплекса, возгорание охватило площадь 2000 кВ.м. Обошлось без жертв и пострадавших. Причина пожара выясняется.