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У столичному ЖК “Комфорт Таун” сталась пожежа: що відомо

Київ • УНН

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У київському ЖК "Комфорт Таун" сталася пожежа на площі 5 кв.м. Рятувальники локалізували загоряння за півгодини, інформація про вибух не підтверджена.

У столичному ЖК “Комфорт Таун” сталась пожежа: що відомо

Сьогодні, 14 жовтня, у столичному ЖК "Комфорт Таун" сталася пожежа на площі 5 метрів квадратних. Рятувальники за пів години пожежу локалізували. Інформація про вибух наразі не підтверджується. Про це журналісту УНН розповів майор служби цивільного захисту Павло Петров.

Деталі

Була пожежа на площі 5 метрів квадратних. Об 11:01 надійшов виклик до ДСНС, за півгодини пожежу було ліквідовано повністю

- повідомив Петров.

Він зазначив, що поки що не може підтвердити, що в квартирі щось вибухнуло.

Контекст

Сьогодні столичні Telegram-канали повідомляли, що в ЖК "Комфорт Таун" стався вибух.

Нагадаємо

У селищі Романків Козинської територіальної громади Київської області вночі виникла пожежа на території ресторанного комплексу, загоряння охопило площу 2000 кВ.м. Обійшлось без жертв та постраждалих. Причина пожежі зʼясовується.

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