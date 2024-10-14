У столичному ЖК “Комфорт Таун” сталась пожежа: що відомо
Київ • УНН
У київському ЖК "Комфорт Таун" сталася пожежа на площі 5 кв.м. Рятувальники локалізували загоряння за півгодини, інформація про вибух не підтверджена.
Сьогодні, 14 жовтня, у столичному ЖК "Комфорт Таун" сталася пожежа на площі 5 метрів квадратних. Рятувальники за пів години пожежу локалізували. Інформація про вибух наразі не підтверджується. Про це журналісту УНН розповів майор служби цивільного захисту Павло Петров.
Деталі
Була пожежа на площі 5 метрів квадратних. Об 11:01 надійшов виклик до ДСНС, за півгодини пожежу було ліквідовано повністю
Він зазначив, що поки що не може підтвердити, що в квартирі щось вибухнуло.
Контекст
Сьогодні столичні Telegram-канали повідомляли, що в ЖК "Комфорт Таун" стався вибух.
Нагадаємо
У селищі Романків Козинської територіальної громади Київської області вночі виникла пожежа на території ресторанного комплексу, загоряння охопило площу 2000 кВ.м. Обійшлось без жертв та постраждалих. Причина пожежі зʼясовується.