В США задержали мужчину, который пытался проникнуть в Капитолий с мачете и тремя ножами
Киев • УНН
Полиция Капитолия задержала 44-летнего мужчину с мачете и тремя ножами при попытке пройти контроль безопасности. Инцидент произошел за несколько часов до визита Трампа на церемонию прощания с Джимми Картером.
Полиция Капитолия задержала мужчину, который пытался проникнуть в здание с мачете и тремя ножами. Инцидент произошел во время церемонии прощания с бывшим президентом США Джимми Картером. Об этом сообщает полиция Капитолия, передает УНН.
Детали
Задержание произошло за несколько часов до визита избранного президента Дональда Трампа в часовню, где находился гроб Картера.
Охранники заметили мачете в рюкзаке мужчины во время рентгеновской проверки на пункте контроля безопасности. Во время обыска рюкзака было найдено еще три ножа. Мужчину арестовали, а оружие изъяли.
В результате инцидента проверки безопасности на северной стороне Центра для посетителей Капитолия были временно приостановлены для проведения расследования.
44-летний Мел Джей Хорн из Вашингтона, округ Колумбия, был арестован по многочисленным обвинениям в ношении опасного оружия. Следователи полиции Капитолия допросят Хорна, чтобы определить его мотивы. Пока нет угрозы Конгрессу, Капитолию США или общественности
По предварительной информации полиции, мужчине предъявят ряд обвинений за ношение опасного оружия.
Напомним
В Джорджии начались шестидневные государственные похороны 39-го президента США Джимми Картера. Церемония завершится 9 января в Вашингтоне, где прощальную речь произнесет Джо Байден, ожидается присутствие всех живых экс-президентов.