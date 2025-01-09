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В США задержали мужчину, который пытался проникнуть в Капитолий с мачете и тремя ножами

В США задержали мужчину, который пытался проникнуть в Капитолий с мачете и тремя ножами

Киев  •  УНН

 • 3530 просмотра

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Полиция Капитолия задержала 44-летнего мужчину с мачете и тремя ножами при попытке пройти контроль безопасности. Инцидент произошел за несколько часов до визита Трампа на церемонию прощания с Джимми Картером.

Полиция Капитолия задержала мужчину, который пытался проникнуть в здание с мачете и тремя ножами. Инцидент произошел во время церемонии прощания с бывшим президентом США Джимми Картером. Об этом сообщает полиция Капитолия, передает УНН.

Детали

Задержание произошло за несколько часов до визита избранного президента Дональда Трампа в часовню, где находился гроб Картера.

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Охранники заметили мачете в рюкзаке мужчины во время рентгеновской проверки на пункте контроля безопасности. Во время обыска рюкзака было найдено еще три ножа. Мужчину арестовали, а оружие изъяли.

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В результате инцидента проверки безопасности на северной стороне Центра для посетителей Капитолия были временно приостановлены для проведения расследования.

44-летний Мел Джей Хорн из Вашингтона, округ Колумбия, был арестован по многочисленным обвинениям в ношении опасного оружия. Следователи полиции Капитолия допросят Хорна, чтобы определить его мотивы. Пока нет угрозы Конгрессу, Капитолию США или общественности

- сообщили в полиции.

По предварительной информации полиции, мужчине предъявят ряд обвинений за ношение опасного оружия.

Напомним

В Джорджии начались шестидневные государственные похороны 39-го президента США Джимми Картера. Церемония завершится 9 января в Вашингтоне, где прощальную речь произнесет Джо Байден, ожидается присутствие всех живых экс-президентов.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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