В США задержали мужчину, который пытался проникнуть в Капитолий с мачете и тремя ножами

Полиция Капитолия задержала мужчину, который пытался проникнуть в здание с мачете и тремя ножами. Инцидент произошел во время церемонии прощания с бывшим президентом США Джимми Картером. Об этом сообщает полиция Капитолия, передает УНН.

Детали

Задержание произошло за несколько часов до визита избранного президента Дональда Трампа в часовню, где находился гроб Картера.

Охранники заметили мачете в рюкзаке мужчины во время рентгеновской проверки на пункте контроля безопасности. Во время обыска рюкзака было найдено еще три ножа. Мужчину арестовали, а оружие изъяли.

В результате инцидента проверки безопасности на северной стороне Центра для посетителей Капитолия были временно приостановлены для проведения расследования.

44-летний Мел Джей Хорн из Вашингтона, округ Колумбия, был арестован по многочисленным обвинениям в ношении опасного оружия. Следователи полиции Капитолия допросят Хорна, чтобы определить его мотивы. Пока нет угрозы Конгрессу, Капитолию США или общественности