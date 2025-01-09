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У США затримали чоловіка, який намагався проникнути до Капітолію з мачете та трьома ножами

У США затримали чоловіка, який намагався проникнути до Капітолію з мачете та трьома ножами

Київ • УНН

 • 26970 перегляди

Поліція Капітолію затримала 44-річного чоловіка з мачете та трьома ножами при спробі пройти контроль безпеки. Інцидент стався за кілька годин до візиту Трампа на церемонію прощання з Джиммі Картером.

Поліція Капітолію затримала чоловіка, який намагався проникнути в будівлю з мачете та трьома ножами. Інцидент стався під час церемонії прощання з колишнім президентом США Джиммі Картером. Про це повідомляє поліція Капітолія, передає УНН.

Деталі

Затримання сталося за кілька годин до візиту обраного президента Дональда Трампа до каплиці, де перебувала труна Картера.

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Охоронці помітили мачете в рюкзаку чоловіка під час рентгенівської перевірки на пункті контролю безпеки. Під час обшуку рюкзака було знайдено ще три ножі. Чоловіка заарештували, а зброю вилучили.

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У результаті інциденту перевірки безпеки на північному боці Центру для відвідувачів Капітолію були тимчасово призупинені для проведення розслідування.

44-річний Мел Джей Хорн з Вашингтона, округ Колумбія, був заарештований за численні звинувачення в носінні небезпечної зброї. Слідчі поліції Капітолія допитають Хорна, щоб визначити його мотиви. Наразі немає загрози Конгресу, Капітолія США чи громадськості

- повідомили в поліції.

За попередньою інформацією поліції, чоловіку висунуть низку звинувачень за носіння небезпечної зброї.

Нагадаємо

У Джорджії розпочався шестиденний державний похорон 39-го президента США Джиммі Картера. Церемонія завершиться 9 січня у Вашингтоні, де прощальну промову виголосить Джо Байден, очікується присутність усіх живих експрезидентів.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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