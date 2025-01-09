У США затримали чоловіка, який намагався проникнути до Капітолію з мачете та трьома ножами

Поліція Капітолію затримала чоловіка, який намагався проникнути в будівлю з мачете та трьома ножами. Інцидент стався під час церемонії прощання з колишнім президентом США Джиммі Картером. Про це повідомляє поліція Капітолія, передає УНН.

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Затримання сталося за кілька годин до візиту обраного президента Дональда Трампа до каплиці, де перебувала труна Картера.

Охоронці помітили мачете в рюкзаку чоловіка під час рентгенівської перевірки на пункті контролю безпеки. Під час обшуку рюкзака було знайдено ще три ножі. Чоловіка заарештували, а зброю вилучили.

У результаті інциденту перевірки безпеки на північному боці Центру для відвідувачів Капітолію були тимчасово призупинені для проведення розслідування.

44-річний Мел Джей Хорн з Вашингтона, округ Колумбія, був заарештований за численні звинувачення в носінні небезпечної зброї. Слідчі поліції Капітолія допитають Хорна, щоб визначити його мотиви. Наразі немає загрози Конгресу, Капітолія США чи громадськості