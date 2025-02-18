В США еще один топ-чиновник ушел в отставку после попытки команды Маска получить доступ к конфиденциальным данным

Исполняющая обязанности комиссара Администрации социального обеспечения США (SSA) Мишель Кинг подала в отставку после того, как команда Илона Маска, которая работает в правительстве США, пыталась получить доступ к конфиденциальным данным миллионов американцев. Об этом сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, отставка Мишель Кинг, исполняющей обязанности комиссара, является последним внезапным увольнением высокопоставленного федерального чиновника, который отказался предоставить помощникам Маска доступ к закрытым данным. Команда Маска внедряется в агентства по всему федеральному правительству и пытается получить доступ к частным данным в рамках того, что она называет попыткой искоренить мошенничество и растраты.

Выплаты по социальному обеспечению составляют около $1,5 триллиона, или пятую часть ежегодных федеральных расходов в Соединенных Штатах. Президент США Дональд Трамп пообещал не вводить сокращение пенсионных выплат программы, но он дал понять, что готов искать способы сократить расточительные или нецелевые расходы пенсионной программы, которая выплачивает помощь миллионам американцев.

Проверка, проведенная генеральным инспектором Управления социального обеспечения в прошлом году, показала, что с 2015 по 2022 год агентство выплатило почти $8,6 триллиона в виде пособий и потратило примерно $71,8 миллиарда, или менее 1%, на ненадлежащие выплаты, которые обычно приводили к тому, что получатели получали слишком много денег.

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Команда Маска в Администрации социального обеспечения пыталась получить доступ к внутреннему хранилищу данных, содержащему большой объем личной информации об американцах, по словам двух человек, знакомых с этим вопросом, которые говорили на условиях анонимности из-за страха возмездия. Системы агентства содержат финансовые данные, информацию о занятости и адреса всех, у кого есть номер социального страхования.

«У SSA есть полные медицинские записи людей, подавших заявления на пособие по инвалидности, - сказала Нэнси Альтман, президент Social Security Works, группы, выступающей за расширение социального обеспечения. - Там есть наши банковские данные, записи о наших доходах, имена и возраст наших детей и многое другое».

Предупреждая о рисках, связанных с тем, что команда Маска получит доступ к данным, Альтман добавила: «Невозможно переоценить серьезность этой утечки».

По словам одного из бывших сотрудников, доступ к этой информации обычно держится в тайне внутри агентства из-за проблем с конфиденциальностью. Непонятно, сколько членов команды Маска пытались получить к ней доступ, добились ли они в итоге успеха, или им был предоставлен статус полной занятости в Администрации социального обеспечения.

Новым исполняющим обязанности комиссара SSA сейчас стал Лиланд Дудек, который ранее возглавлял отдел борьбы с мошенничеством в ведомстве. Источники сообщают, что Дудек ранее выражал поддержку команды Маска и удалил свой аккаунт в LinkedIn после назначения.

Президент Дональд Трамп выдвинул на должность руководителя SSA Фрэнка Бисиньяно, руководителя финтех-компании, который пока ждет утверждения Сенатом.

Тем временем команда Маска пытается получить доступ к конфиденциальным данным в Министерстве финансов и Налоговой службе США. Белый дом подтвердил, что процесс получения налоговой информации уже продолжается.

Напомним

Ранее УНН писал, что президент США Дональд Трамп подписал указ о масштабном сокращении госслужащих и предоставил команде Илона Маска полномочия по кадровым назначениям.

Согласно указу, специально созданный Департамент правительственной эффективности (DOGE) получает широкие полномочия в формировании структуры госслужбы, за исключением правоохранительных и иммиграционных ведомств.