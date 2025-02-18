У США ще один топчиновник пішов у відставку після спроби команди Маска отримати доступ до конфіденційних даних

Виконувачка обов'язків комісара Адміністрації соціального забезпечення США (SSA) Мішель Кінг подала у відставку після того, як команда Ілона Маска, яка працює в уряді США, намагалася отримати доступ до конфіденційних даних мільйонів американців. Про це повідомляє The New York Times, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, відставка Мішель Кінг, яка виконує обов'язки комісара, є останнім раптовим звільненням високопоставленого федерального чиновника, який відмовився надати помічникам Маска доступ до закритих даних. Команда Маска впроваджується в агентства по всьому федеральному уряду і намагається отримати доступ до приватних даних у межах того, що вона називає спробою викорінити шахрайство і розтрати.

Виплати із соціального забезпечення становлять близько $1,5 трильйона, або п'яту частину щорічних федеральних витрат у Сполучених Штатах. Президент США Дональд Трамп пообіцяв не запроваджувати скорочення пенсійних виплат програми, але він дав зрозуміти, що готовий шукати способи скоротити марнотратні або нецільові витрати пенсійної програми, яка виплачує допомогу мільйонам американців.

Перевірка, проведена генеральним інспектором Управління соціального забезпечення торік, засвідчила, що з 2015 до 2022 року агентство виплатило майже $8,6 трильйона у вигляді допомог та витратило приблизно $71,8 мільярда, або менш як 1%, на неналежні виплати, які зазвичай призводили до того, що одержувачі отримували занадто багато грошей.

Федеральний суд скасував заборону на звільнення 2 млн американських службовців

Команда Маска в Адміністрації соціального забезпечення намагалася отримати доступ до внутрішнього сховища даних, що містить великий обсяг особистої інформації про американців, за словами двох осіб, знайомих із цим питанням, які говорили на умовах анонімності через страх відплати. Системи агентства містять фінансові дані, інформацію про зайнятість та адреси всіх, у кого є номер соціального страхування.

"У SSA є повні медичні записи людей, які подали заяви на допомогу по інвалідності, - сказала Ненсі Альтман, президент Social Security Works, групи, яка виступає за розширення соціального забезпечення. - Там є наші банківські дані, записи про наші доходи, імена та вік наших дітей і багато іншого".

Попереджаючи про ризики, пов'язані з тим, що команда Маска отримає доступ до даних, Альтман додала: "Неможливо переоцінити серйозність цього витоку".

За словами одного з колишніх співробітників, доступ до цієї інформації зазвичай тримається в таємниці всередині агентства через проблеми з конфіденційністю. Незрозуміло, скільки членів команди Маска намагалися отримати до неї доступ, чи домоглися вони зрештою успіху, чи їм було надано статус повної зайнятості в Адміністрації соціального забезпечення.

Новим виконувачем обов’язків комісара SSA наразі став Ліланд Дудек, який раніше очолював відділ боротьби з шахрайством у відомстві. Джерела повідомляють, що Дудек раніше висловлював підтримку команди Маска та видалив свій акаунт у LinkedIn після призначення.

Президент Дональд Трамп висунув на посаду керівника SSA Френка Бісіньяно, керівника фінтех-компанії, який поки що чекає затвердження Сенатом.

Тим часом команда Маска намагається отримати доступ до конфіденційних даних у Міністерстві фінансів та Податковій службі США. Білий дім підтвердив, що процес отримання податкової інформації вже триває.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що президент США Дональд Трамп підписав указ про масштабне скорочення держслужбовців та надав команді Ілона Маска повноваження щодо кадрових призначень.

Згідно з указом, спеціально створений Департамент урядової ефективності (DOGE) отримує широкі повноваження у формуванні структури держслужби, за винятком правоохоронних та імміграційних відомств.