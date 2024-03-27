В США продлили действие чрезвычайного положения из-за киберугрозы

Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил, что продолжает чрезвычайное положение в стране из-за угрозы нацбезопасности, а также позиции США на мировой арене и ее экономическому развитию в связи с ростом внешних угроз злонамеренной киберактивности. Об этом говорится в сообщении Белого дома, передает УНН.

Детали

Эта существенная злонамеренная киберактивность продолжает представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов говорится в документе.

В этой связи чрезвычайное положение указом президента продлевается еще на год после 1 апреля 2024 года.

Контекст

Впервые чрезвычайное положение в США, связанное с внешними киберугрозами, было введено 1 апреля 2015 года администрацией Барака Обамы. С тех пор оно продлевалось ежегодно по стандартной процедуре.

В результате кибератаки Китай мог получить доступ к данным миллионов избирателей Великобритании