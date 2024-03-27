В США продлили действие чрезвычайного положения из-за киберугрозы

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Президент Байден продлил чрезвычайное положение еще на один год из-за постоянных киберугроз национальной безопасности и экономике США.
Бельгийский министр призвал ЕС найти все возможные решения для удовлетворения требований фермеров
Бельгийский министр сельского хозяйства Давид Кларинваль сообщил о прогрессе в удовлетворении требований разгневанных европейских фермеров, но заявил, что ЕС должен продолжать искать все возможные решения, чтобы успокоить их обеспокоенность такими проблемами, как высокие цены на сырьевые товары, экстремальные погодные условия и низкие доходы от сельского хозяйства.
Украина вышла на чемпионат Европы по футболу
Украина квалифицировалась на Чемпионат Европы по футболу 2024 года, победив в решающем матче сборную Исландии со счетом 2:1.
Всемирный банк одобрил кредит Украине на сумму $1,5 млрд на поддержку политики развития
Всемирный банк одобрил выделение Украине кредита в размере 1,5 миллиарда долларов на восстановление экономики, финансирование приоритетных социальных и гуманитарных расходов, а также проведение реформ, направленных на европейскую интеграцию и экономический рост.
Байден отреагировал на разрушение моста в Балтиморе
Грузовое судно врезалось в автодорожный мост Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, в результате чего мост обвалился и загорелся, а несколько строителей пропали без вести.
Нерест в Украине: с 1 апреля стартует запрет на вылов, рыбаков предупредили об ответственности
Ежегодный весенне-летний нерестовый запрет на вылов водных биоресурсов начинается 1 апреля в Украине, за исключением отдельных водоемов, с целью создания благоприятных условий для нереста рыбы и охраны рыбных популяций в ответственный нерестовый период.
Немецкая компания Rheinmetall получила €130 млн от ЕС для производства боеприпасов
Немецкая компания Rheinmetall получает от ЕС 130 миллионов евро на увеличение производства 155-мм артиллерийских боеприпасов и взрывчатых веществ для пополнения запасов европейских вооруженных сил.
Крымскому депутату-коллаборационисту грозит до 12 лет заключения за оправдание российской агрессии - Прокуратура АР Крым
Депутату-коллаборационисту, избранному в так называемый "Государственный совет Республики Крым", было предъявлено обвинение в коллаборационизме, оправдании вооруженной агрессии россии против Украины и героизации ее участников, за что ему грозит до 12 лет лишения свободы.
российские военные укрепляют Севастопольскую бухту, тк опасаются новых ударов Сил Обороны - АТЕШ
Российские военные в оккупированном Крыму блокируют проход катеров и устанавливают новые заграждения на входе в Севастопольскую бухту после украинских ударов по российским кораблям и объектам инфраструктуры, пытаясь защитить бухту от дальнейших атак украинских войск.
В течение зимы ООН зафиксировала казнь российскими оккупантами 32 украинских пленных
В докладе ООН задокументирована казнь 32 украинских военнопленных российскими войсками в период с декабря 2023 года по февраль 2024 года, а также пытки и другие нарушения прав человека.