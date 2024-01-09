В США посадили моряка ВМС за передачу военных данных Китаю

Американский суд заключил моряка Военно-морских сил США Вэнхэна Чжао на два года и три месяца за передачу конфиденциальной военной информации Китаю. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Чжао является натурализованным гражданином США, который родился в Китае. Он иммигрировал в США в 2009 году, получил гражданство в 2012 году и пошел на военную службу через пять лет.

Правоохранители обвинили Чжао в передаче информации о масштабных учениях ВМС США в Индо-Тихоокеанском регионе, а также в передаче электрических схем и чертежей радиолокационной системы, расположенной на базе США на японском острове Окинава.

Он использовал "сложные зашифрованные методы связи", чтобы передавать информацию, уничтожал доказательства и скрывал свои контакты с китайским шпионом.

26-летний Вэньхэн Чжао признал себя виновным в передаче информации китайской разведке за взятки.

Всего в период с августа 2021 года по май 2023 года ему было выплачено не менее 14 взяток на общую сумму не менее 14 866 долларов США.

В октябре прошлого года он признал свою вину в суде. Ему грозило 20 лет лишения свободы.

Напомним

23 октября прошлого года главное шпионское агентство Китая сообщило о задержании китайца, который работал в Министерстве обороны и шпионил в пользу Соединённых Штатов.