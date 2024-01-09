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У США ув’язнили моряка ВМС за передачу військових даних Китаю

У США ув’язнили моряка ВМС за передачу військових даних Китаю

Київ • УНН

 • 30113 перегляди

Військовослужбовця ВМС США засудили до 27 місяців ув'язнення за отримання хабара у розмірі майже 15 тисяч доларів від офіцера китайської розвідки в обмін на фотографії військової інформації США.

Американський суд ув’язнив моряка Військово-морських сил США Веньхена Чжао на два роки і три місяці за передачу конфіденційної військової інформації Китаю. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Чжао є натуралізованим громадянином США, який народився в Китаї. Він іммігрував до США у 2009 році, отримав громадянство у 2012 році й пішов на військову службу через п'ять років.

Правоохоронці звинуватили Чжао в передачі інформації про масштабні навчання ВМС США в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також у передачі електричних схем та креслень радіолокаційної системи, розташованої на базі США на японському острові Окінава.

Він використовував "складні зашифровані методи зв’язку", щоб передавати інформацію, знищував докази та приховував свої контакти з китайським шпигуном.

26-річний Веньхен Чжао визнав себе винним у передачі інформації китайській розвідці за хабарі.

Загалом у період із серпня 2021 року до травня 2023 року йому було виплачено щонайменше 14 хабарів на загальну суму щонайменше 14 866 доларів США.

У жовтні минулого року він визнав свою провину у суді. Йому загрожувало 20 років позбавлення волі.

Нагадаємо

23 жовтня минулого року головне шпигунське агентство Китаю повідомило про затримання китайця, який працював у Міністерстві оборони і шпигував на користь Сполучених Штатів.

Туреччина затримала 33 обвинувачених у шпигунстві на користь Ізраїлю02.01.24, 14:03 • 23688 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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