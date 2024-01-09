У США ув’язнили моряка ВМС за передачу військових даних Китаю
Київ • УНН
Військовослужбовця ВМС США засудили до 27 місяців ув'язнення за отримання хабара у розмірі майже 15 тисяч доларів від офіцера китайської розвідки в обмін на фотографії військової інформації США.
Американський суд ув’язнив моряка Військово-морських сил США Веньхена Чжао на два роки і три місяці за передачу конфіденційної військової інформації Китаю. Про це повідомляє BBC, пише УНН.
Деталі
Чжао є натуралізованим громадянином США, який народився в Китаї. Він іммігрував до США у 2009 році, отримав громадянство у 2012 році й пішов на військову службу через п'ять років.
Правоохоронці звинуватили Чжао в передачі інформації про масштабні навчання ВМС США в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також у передачі електричних схем та креслень радіолокаційної системи, розташованої на базі США на японському острові Окінава.
Він використовував "складні зашифровані методи зв’язку", щоб передавати інформацію, знищував докази та приховував свої контакти з китайським шпигуном.
26-річний Веньхен Чжао визнав себе винним у передачі інформації китайській розвідці за хабарі.
Загалом у період із серпня 2021 року до травня 2023 року йому було виплачено щонайменше 14 хабарів на загальну суму щонайменше 14 866 доларів США.
У жовтні минулого року він визнав свою провину у суді. Йому загрожувало 20 років позбавлення волі.
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