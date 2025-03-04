В Средиземном море остаются 4 корабля рф с "Калибрами" - Генштаб
Киев • УНН
В Средиземном море находятся 4 российских корабля, из которых 3 имеют крылатые ракеты "Калибр". Общее количество ракет на борту составляет 26 единиц, в Черном и Азовском морях вражеских кораблей нет.
В Средиземном море по состоянию на 3 марта находятся четыре российских корабля, три из которых оснащены крылатыми ракетами типа "Калибр". Общая количество ракет, которую эти корабли могут выпустить, достигает 26 единиц. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
В то же время в Черном и Азовском морях вражеские корабли не наблюдаются.
Кроме того, в течение последнего дня зафиксировано прохождение судов через Керченский пролив.
За сутки в интересах рф проход Керченским проливом осуществили: в Черное море – 4 судна, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 8 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор
Также отмечается, что вражеская сторона продолжает нарушать международные нормы, в частности Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море (SOLAS) 1974 года, отключая системы автоматической идентификации на своих судах.
Напомним
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