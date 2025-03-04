У Середземному морі залишаються 4 кораблі рф з "Калібрами" - Генштаб
Київ • УНН
У Середземному морі перебувають 4 російські кораблі, з яких 3 мають крилаті ракети "Калібр". Загальна кількість ракет на борту становить 26 одиниць, у Чорному та Азовському морях ворожих кораблів немає.
У Середземному морі станом на 3 березня перебувають чотири російські кораблі, три з яких оснащені крилатими ракетами типу "Калібр". Загальна кількість ракет, яку ці кораблі можуть випустити, досягає 26 одиниць. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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Водночас у Чорному та Азовському морях ворожі кораблі не спостерігаються.
Крім того, протягом останньої доби зафіксовано проходження суден через Керченську протоку.
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 4 судна, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 8 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор
Також зазначається, що ворожа сторона продовжує порушувати міжнародні норми, зокрема Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі (SOLAS) 1974 року, відключаючи системи автоматичної ідентифікації на своїх суднах.
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