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В Сирии более 340 алавитов убиты силами безопасности: что известно

Киев • УНН

 • 21185 просмотра

Силы безопасности и их сторонники убили более 340 человек из алавитского меньшинства в прибрежном регионе Сирии. Новая исламистская власть проводит подавление восстания сторонников бывшего президента Башара Асада.

В Сирии более 340 алавитов убиты силами безопасности: что известно

В Сирии силы безопасности и их сторонники за последние дни убили более 340 человек, в том числе женщин и детей из алавитского меньшинства страны. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

"Боевики и силы безопасности, связанные с новыми исламистскими правителями Сирии, убили более 340 человек, в том числе женщин и детей из алавитского меньшинства, в прибрежном регионе страны с четверга", - сообщил руководитель военного наблюдателя.

Reuters не смогло независимо проверить сообщение.

Рами Абдулрахман из Сирийской обсерватории по правам человека сказал, что массовые убийства в Джабле, Баньясе и прилегающих районах в центре алавитов Сирии стали самым жестоким насилием за много лет в 13-летнем гражданском конфликте.

Новая правящая власть в четверг начала подавление, по ее словам, восстания, которое зародилось после смертоносных засад со стороны боевиков, связанных с правительством бывшего президента Башара Асада.

Несколько десятков сотрудников сил безопасности были убиты во время тяжелых столкновений с боевиками, сообщил представитель сирийской службы безопасности.

Официальные лица признали нарушения во время операции, в которых они обвинили неорганизованные массы гражданских лиц и бойцов, которые стремились поддержать официальные силы безопасности или совершить преступления среди хаоса боевых действий.

Источник в министерстве обороны в субботу сообщил государственным СМИ, что все дороги, ведущие к побережью, были заблокированы, чтобы прекратить нарушения и помочь восстановить спокойствие, а силы безопасности разместили на улицах прибрежных городов.

Источник добавил, что комиссия по чрезвычайным ситуациям, созданная для мониторинга нарушений, направит всех, кто не выполнял приказы военного командования, в военный суд.

Сообщения о масштабах насилия, которые включают сообщения о убийстве десятков мужчин-алавитов в одной деревне в стиле казни, ставят под дополнительные сомнения способность исламистской правящей власти управлять всесторонне, что западные и арабские столицы считают ключевым беспокойством.

Дополнение

В сирийской провинции Латакия, где расположена российская авиабаза, произошли ожесточенные бои между силами безопасности и сторонниками свергнутого президента Башара Асада.

Напоминаем

Башар Асад, который сбежал в москву после свержения режима, назван "коррупционером 2024 года" по версии OCCRP. Его режим обвиняют в наркоторговле, контрабанде и других преступлениях на миллиарды долларов.

Анна Мурашко

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