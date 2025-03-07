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Криваві сутички біля російської бази в Сирії: десятки загинули у Латакії

Київ • УНН

 • 110168 перегляди

У сирійській провінції Латакія спалахнули бої між силами безпеки та прихильниками Асада біля бази "Хмеймім". Внаслідок зіткнень загинуло 48 осіб, включаючи 16 силовиків, 28 бойовиків та 4 мирних жителів.

Криваві сутички біля російської бази в Сирії: десятки загинули у Латакії

У сирійській провінції Латакія, де розташована російська авіабаза, відбулися запеклі бої між силами безпеки та прихильниками поваленого президента Башара Асада. Про це повідомляє BBC, передає УНН.

Деталі

За даними правозахисників, внаслідок сутичок загинуло не менше 48 осіб, серед яких 16 співробітників силових структур, 28 бойовиків, що залишилися вірними Асаду, а також чотири мирні жителі.

Зіткнення розпочалися після нападу на блокпост неподалік міста Джебла, де в околицях знаходиться російська військова база "Хмеймім". Цей район став осередком напруженості після того, як прихильники колишнього президента намагалися відновити вплив у регіоні. Для посилення контролю на місці було введено комендантську годину та спрямовані додаткові сили з Дамаску.

Ці події стали найжорстокішими з моменту втрати Башаром Асадом контролю над частиною Сирії у грудні. Водночас представники сирійського уряду звернулися до колишніх прихильників президента з закликом скласти зброю, погрожуючи тим, хто продовжить боротьбу, неминучими наслідками.

Нагадаємо

Башар Асад, який втік до москви після повалення режиму, названий "корупціонером 2024 року" за версією OCCRP. Його режим звинувачують у наркоторгівлі, контрабанді та інших злочинах на мільярди доларів.

Нова влада Сирії вимагає від рф видати Асада та виплатити компенсації29.01.25, 19:10 • 30368 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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