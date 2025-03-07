Криваві сутички біля російської бази в Сирії: десятки загинули у Латакії

У сирійській провінції Латакія, де розташована російська авіабаза, відбулися запеклі бої між силами безпеки та прихильниками поваленого президента Башара Асада. Про це повідомляє BBC, передає УНН.

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За даними правозахисників, внаслідок сутичок загинуло не менше 48 осіб, серед яких 16 співробітників силових структур, 28 бойовиків, що залишилися вірними Асаду, а також чотири мирні жителі.

Зіткнення розпочалися після нападу на блокпост неподалік міста Джебла, де в околицях знаходиться російська військова база "Хмеймім". Цей район став осередком напруженості після того, як прихильники колишнього президента намагалися відновити вплив у регіоні. Для посилення контролю на місці було введено комендантську годину та спрямовані додаткові сили з Дамаску.

Ці події стали найжорстокішими з моменту втрати Башаром Асадом контролю над частиною Сирії у грудні. Водночас представники сирійського уряду звернулися до колишніх прихильників президента з закликом скласти зброю, погрожуючи тим, хто продовжить боротьбу, неминучими наслідками.

Нагадаємо

Башар Асад, який втік до москви після повалення режиму, названий "корупціонером 2024 року" за версією OCCRP. Його режим звинувачують у наркоторгівлі, контрабанді та інших злочинах на мільярди доларів.

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