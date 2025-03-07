Кровавые столкновения у российской базы в Сирии: десятки погибли в Латакии
Киев • УНН
В сирийской провинции Латакия вспыхнули бои между силами безопасности и сторонниками Асада у базы "Хмеймим". В результате столкновений погибли 48 человек, включая 16 силовиков, 28 боевиков и 4 мирных жителя.
В сирийской провинции Латакия, где расположена российская авиабаза, произошли ожесточенные бои между силами безопасности и сторонниками свергнутого президента Башара Асада. Об этом сообщает BBC, передает УНН.
Детали
По данным правозащитников, в результате столкновений погибло не менее 48 человек, среди которых 16 сотрудников силовых структур, 28 боевиков, оставшихся верными Асаду, а также четыре мирных жителя.
Столкновения начались после нападения на блокпост неподалеку от города Джебла, где в окрестностях находится российская военная база "Хмеймим". Этот район стал очагом напряженности после того, как сторонники бывшего президента пытались восстановить влияние в регионе. Для усиления контроля на месте была введена комендантская час и направлены дополнительные силы из Дамаска.
Эти события стали самыми жестокими с момента потери Башаром Асадом контроля над частью Сирии в декабре. В то же время представители сирийского правительства обратились к бывшим сторонникам президента с призывом сложить оружие, угрожая тем, кто продолжит борьбу, неминуемыми последствиями.
Напоминаем
Башар Асад, который сбежал в Москву после свержения режима, назван "коррупционером 2024 года" по версии OCCRP. Его режим обвиняют в наркоторговле, контрабанде и других преступлениях на миллиарды долларов.
Новая власть Сирии требует от рф выдать Асада и выплатить компенсации29.01.25, 19:10 • 30367 просмотров