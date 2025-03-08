У Сирії понад 340 алавітів вбиті силами безпеки: що відомо
Київ • УНН
Сили безпеки та їхні прихильники вбили понад 340 осіб з алавітської меншини в прибережному регіоні Сирії. Нова ісламістська влада проводить придушення заколоту прихильників колишнього президента Башара Асада.
У Сирії сили безпеки та їхні прихильники за останні дні вбили понад 340 осіб, у тому числі жінок і дітей з алавітської меншини країни. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
"Бойовики та сили безпеки, пов’язані з новими ісламістськими правителями Сирії, вбили понад 340 осіб, у тому числі жінок і дітей з алавітської меншини, у прибережному регіоні країни з четверга", - повідомив керівник військового спостерігача.
Reuters не змогло незалежно перевірити повідомлення.
Рамі Абдулрахман з Сирійської обсерваторії з прав людини сказав, що широкомасштабні вбивства в Джабле, Баніясі та прилеглих районах в центрі алавітів Сирії стали найжорстокішим насильством за багато років у 13-річному громадянському конфлікті.
Нова правляча влада в четвер почала придушення, за її словами, заколоту, що зароджується після смертоносних засідок з боку бойовиків, пов'язаних з урядом колишнього президента Башара Асада.
Декілька десятків співробітників сил безпеки були вбиті під час важких зіткнень з бойовиками, повідомив представник сирійської служби безпеки.
Офіційні особи визнали порушення під час операції, в яких вони звинуватили неорганізовані маси цивільних осіб і бійців, які прагнули підтримати офіційні сили безпеки або вчинити злочини серед хаосу бойових дій.
Джерело в міністерстві оборони в суботу повідомило державним ЗМІ, що всі дороги, що ведуть до узбережжя, були заблоковані, щоб припинити порушення та допомогти відновити спокій, а сили безпеки розмістили на вулицях прибережних міст.
Джерело додало, що комісія з надзвичайних ситуацій, створена для моніторингу порушень, направлятиме всіх, хто не виконував накази військового командування, до військового суду.
Повідомлення про масштаби насильства, які включають повідомлення про вбивство десятків чоловіків-алавітів в одному селі в стилі страти, ставлять під додаткові сумніви здатність ісламістської правлячої влади керувати всеосяжним чином, що західні та арабські столиці вважають ключовим занепокоєнням.
Доповнення
У сирійській провінції Латакія, де розташована російська авіабаза, відбулися запеклі бої між силами безпеки та прихильниками поваленого президента Башара Асада.
Нагадаємо
Башар Асад, який втік до москви після повалення режиму, названий "корупціонером 2024 року" за версією OCCRP. Його режим звинувачують у наркоторгівлі, контрабанді та інших злочинах на мільярди доларів.