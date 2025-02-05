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В Швеции полиция подтвердила гибель 11 человек в школе в Эребре

В Швеции полиция подтвердила гибель 11 человек в школе в Эребре

Киев  •  УНН

 • 6554 просмотра

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В шведском образовательном центре Campus Risbergska в Эребре погибли 11 человек в результате стрельбы. 35-летний нападающий, который имел лицензию на оружие, также погиб, мотивы преступления пока неизвестны.

Жертвами стрельбы в образовательном центре Campus Risbergska в Эребре в Швеции стали 11 человек. Правоохранители не исключают, что количество погибших может возрасти. Об этом сообщает Aftonbladet со ссылкой на представителя полиции Габриэля Хеннинга, пишет УНН.

Детали

Как сообщают СМИ по состоянию на утро среды, стрелявший мертв, заявил журналистам начальник местной полиции Роберто Эйд Форест. Это 35-летний местный житель. Нападавший ранее не попадал в поле зрения полиции, по предварительным данным, он не связан ни с одной из банд, террористического мотива следствие тоже пока не усматривает. Дома у нападавшего уже прошел обыск. Мотив нападения не установлен. Предполагается, что стрелявший действовал один. Он имел лицензию на огнестрельное оружие.

Официально имя стрелявшего еще не было названо. По информации издания, это был замкнутый человек с возможными проблемами с коммуникацией, который отстранился от родных, который не имел работы.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал произошедшее в Эребру самым страшным массовым расстрелом в истории Швеции.

Справочно

Школа Campus Risbergska предоставляет возможность получить начальное и среднее образование взрослым в возрасте от 20 лет, проводит курсы шведского языка для иностранцев, организует специальные программы для лиц с ограниченными возможностями.

Напомним

Как ранее писал УНН, 4 февраля в школе города Эребру, Швеция, в результате стрельбы погибло около десяти человек, включая нападавшего. Четверо раненых прооперированы, их состояние стабильное.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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