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У Швеції поліція підтвердила загибель 11 людей у школі в Еребрі

У Швеції поліція підтвердила загибель 11 людей у школі в Еребрі

Київ • УНН

 • 21685 перегляди

У шведському освітньому центрі Campus Risbergska в Еребрі загинули 11 людей внаслідок стрілянини. 35-річний нападник, який мав ліцензію на зброю, також загинув, мотиви злочину наразі невідомі.

Жертвами стрілянини в освітньому центрі Campus Risbergska в Еребрі у Швеції стали 11 людей. Правоохоронці не виключають, що кількість загиблих може зрости. Про це повідомляє Aftonbladet з посиланням на представника поліції Габріеля Хеннінга, пише УНН.

Деталі

Як повідомляють ЗМІ станом на ранок середи, той, хто стріляв мертвий, заявив журналістам начальник місцевої поліції Роберто Ейд Форест. Це 35-річний місцевий мешканець. Нападник раніше не потрапляв у поле зору поліції, за попередніми даними, він не пов'язаний з жодною з банд, терористичного мотиву слідство теж поки не вбачає. Вдома у нападника вже пройшов обшук. Мотив нападу не встановлено. Передбачається, що той, хто стріляв, діяв один. Він мав ліцензію на вогнепальну зброю.

Офіційно ім'я того, хто стріляв, ще не було названо. За інформацією видання, це була замкнута людина з можливими проблемами з комунікацією, яка відсторонилася від рідних, яка не мала роботи.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон назвав те, що сталося в Еребру, найстрашнішим масовим розстрілом в історії Швеції.

Довідково

Школа Campus Risbergska надає можливість здобути початкову та середню освіту дорослим віком від 20 років, проводить курси шведської мови для іноземців, організовує спеціальні програми для осіб з обмеженими можливостями.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН, 4 лютого у школі міста Еребру, Швеція, внаслідок стрілянини загинуло близько десяти людей, включаючи нападника. Четверо поранених прооперовані, їхній стан стабільний.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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