Стрілянина в школі Швеції: у поліції назвали кількість загиблих
Київ • УНН
У школі міста Еребру, Швеція, внаслідок стрілянини загинуло близько десяти людей, включаючи нападника. Четверо поранених прооперовані, їхній стан стабільний, а прем'єр назвав це найгіршою масовою стріляниною в історії країни.
У шведському місті Еребру внаслідок масової стрілянини в школі загинули близько десяти людей. Нападник також мертвий. Про це повідомляє SVT, передає УНН.
Тіла загиблих були знайдені всередині навчального закладу. Поліція поки не розголошує деталей про жертв, оскільки триває їхня ідентифікація.
Чи були вбиті поза межами школи, поки невідомо.
"Чому ми не можемо вказати точну кількість загиблих і поранених? Через масштаб трагедії", - заявив керівник поліції округу Еребру Роберто Ейд Форест.
Правоохоронці припускають, що нападник діяв сам, проте не виключають можливості, що могли бути й інші учасники. Чоловік не був відомий поліції та не мав зв’язків із кримінальними угрупованнями.
Лікарня Еребру переведена у режим підвищеної готовності.
Чотирьом постраждалим провели операції, їхній стан стабільний.
Біля медзакладу збираються родичі загиблих, атмосфера там залишається напруженою.
"Ми робимо все можливе, щоб допомогти людям, які тільки-но отримали страшні звістки. Атмосфера тут дуже важка", - розповіла репортерка SVT Аїда Арлсанович.
Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон назвав цю трагедію найгіршою масовою стріляниною в історії країни.
"Важко усвідомити масштаб того, що сталося сьогодні. Ми з безмежним болем отримали звістку від поліції, що внаслідок стрілянини загинули близько десяти людей, багато поранених. Те, що просто не могло статися, стало реальністю", - заявив він.
Крістерссон також закликав громадян дати поліції можливість ретельно розслідувати цю трагедію.
Раніше
УНН писав, що у місті Еребру сталася масова стрілянина біля школи Risbergska. Поліція повідомляла про п’ятьох поранених.