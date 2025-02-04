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Стрельба в школе Швеции: в полиции назвали количество погибших

Стрельба в школе Швеции: в полиции назвали количество погибших

Киев  •  УНН

 • 8994 просмотра

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В школе города Эребру, Швеция, в результате стрельбы погибло около десяти человек, включая нападавшего. Четверо раненых прооперированы, их состояние стабильное, а премьер назвал это худшей массовой стрельбой в истории страны.

В шведском городе Эребру в результате массовой стрельбы в школе погибли около десяти человек. Нападающий также мертв. Об этом сообщает SVT, передает УНН

Тела погибших были найдены внутри учебного заведения. Полиция пока не разглашает деталей о жертвах, поскольку продолжается их идентификация.

Были ли убитые за пределами школы, пока неизвестно.

«Почему мы не можем указать точное количество погибших и раненых? Из-за масштаба трагедии», - заявил руководитель полиции округа Эребру Роберто Эйд Форест.

Правоохранители предполагают, что нападавший действовал сам, однако не исключают возможности, что могли быть и другие участники. Мужчина не был известен полиции и не имел связей с криминальными группировками.

Больница Эребру переведена в режим повышенной готовности.

Четырем пострадавшим провели операции, их состояние стабильное.

Возле медучреждения собираются родственники погибших, атмосфера там остается напряженной.

«Мы делаем все возможное, чтобы помочь людям, которые только что получили страшные известия. Атмосфера здесь очень тяжелая», - рассказала репортер SVT Аида Арлсанович.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал эту трагедию худшей массовой стрельбой в истории страны.

«Трудно осознать масштаб того, что произошло сегодня. Мы с безграничной болью получили известие от полиции, что в результате стрельбы погибли около десяти человек, много раненых. То, что просто не могло произойти, стало реальностью», - заявил он.

Кристерссон также призвал граждан дать полиции возможность тщательно расследовать эту трагедию.

Ранее

УНН писал, что в городе Эребру произошла массовая стрельба возле школы Risbergska. Полиция сообщала о пяти раненых.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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