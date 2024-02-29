В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
Министр внутренних дел сообщил, что сейчас в офлайн-школах в Украине работают 402 офицера безопасности, и еще 200 проходят обучение, поскольку полиция должна обладать широкими знаниями по безопасности школ, включая детскую психологию и особенности помещений.
Верховный суд США согласился решить, обладает ли Трамп иммунитетом. Процесс может затянуться на месяцы
Верховный суд США согласился рассмотреть апелляцию Дональда Трампа на решение, согласно которому он не обладает иммунитетом в деле о якобы попытке отменить результаты выборов 2020 года.
Президент Аргентины обещает платформу поддержки Украины в Латинской Америке
Президент Аргентины Хавьер Милей планирует провести латиноамериканский саммит в 2024 году, чтобы поддержать Украину, которая ведет борьбу против российской агрессии.
В россии пожаловались на ночную атаку БПЛА на курскую область
рф утверждает, что в ночь на 29 февраля уничтожила БПЛА в курской области.
Блокада на границе с Польшей: в очередях 2200 грузовиков, есть существенные снижения количества пересечений - Демченко
Польские фермеры продолжают блокировать шесть пунктов пропуска на границе с Украиной, что привело к накоплению около 2200 грузовиков в очередях и значительному уменьшению количества пересечений фур.
Китай прокомментировал заявление Макрона о возможной отправке войск в Украину
Китай призвал все стороны достичь консенсуса и создать условия для деэскалации и прекращения огня в Украине.
Суд штата Иллинойс запретил Трампу участвовать в праймериз
Суд штата Иллинойс запретил бывшему президенту Дональду Трампу участвовать в республиканских праймериз из-за его роли в подстрекательстве к мятежу в Капитолии США 6 января, вступление этого решения было отложено, чтобы дать возможность подать апелляцию.
россияне за прошедшие сутки обстреляли населенные пункты Донетчины: два человека погибли, четверо ранены
Два человека погибли и четверо получили ранения в результате российских обстрелов населенных пунктов Северск и Переездное Донецкой области 28 февраля.
Нам здесь жить: Киевстар и "Повернись живим" передали оборудование для разминирования
Нам здесь жить: Киевстар и "Повернись живим" передали оборудование для разминирования.
Враг ночью ударил по Волчанску на Харьковщине: за сутки из-за атак рф погибли четыре человека
Четыре человека погибли и еще шестеро получили ранения за последние сутки в Харьковской области в результате российских атак.