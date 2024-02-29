В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

В Украине в школах, которые работают в офлайн-режиме, работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 человек готовят, ведь это большой комплекс знаний, которым должны овладеть полицейские. Об этом журналисту УНН сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Мы говорим сегодня о безопасности в учреждениях среднего образования. В школах, которые осуществляют обучение в офлайн-режиме. На сегодня мы говорим об офицерах безопасности в этих школах. Таких офицеров на данный момент работает 402, других мы готовим. Конечно, мы в дальнейшем будем наши возможности расширять. Сейчас проходит обучение 200 человек. Потому, что это большой комплекс знаний, которые необходимо дать нашим полицейским - рассказал Клименко.

Он отметил, что в первую очередь это касается знания психологии детей, общения с родителями, с учителями, с администрацией школ.

"Они, конечно, должны знать периметр школы, что там находится, они должны знать детей, они должны знать расписание, они должны знать особенности обучения в том или ином учебном заведении, тем более, что многие школы имеют там по несколько помещений, через которые проходят дети. Поэтому это такая работа, которую мы начали с начала этого года. Надеюсь, что мы за несколько лет охватим все государство", - сказал Клименко.

На вопрос, на каком этапе установка металлодетекторов в публичных местах, Клименко ответил: "То, что вы спрашиваете - это рамки металлодетекторов. Мы сейчас ищем и отечественных производителей, и наши международные партнеры обещают нам их предоставить для того, чтобы в каждом таком заведении и дошкольного, и среднего образования, и в каждом торговом центре, на каждом вокзале, автовокзале, железнодорожном вокзале, местах большого скопления людей эти рамки работали", - отметил Клименко.

Министр отметил, что это большие средства и большая ответственность государства перед своими гражданами.

"Но этим мы достигнем главного - безопасности. Безопасности нахождения наших граждан в том или ином месте, безопасности для родителей, для своих детей, которые будут уверены, что в школу никто не принесет или гранату, или какой-то взрывоопасный предмет", - сказал Клименко.

Дополнение

В МВД анонсировали появление металлодетекторов и сканеров багажа в публичных местах Украины.

В декабре 2023 года сообщалось, что в Украине определено 500 учреждений общего среднего образования, которые в первую очередь нуждаются в организации их физической охраны с обязательным внедрением использования металлодетекторов. Сейчас в 72 заведениях введено использование ручных металлодетекторов.