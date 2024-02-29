У школах в Україні працює понад 400 офіцерів безпеки, ще 200 проходять навчання

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 10083 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 71683 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 155701 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 153121 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 126399 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 134213 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85965 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93422 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99018 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89780 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2м/с
62%
Популярнi новини

Китай закликає США "повністю скасувати" взаємні мита

13 квітня, 14:53 • 5676 перегляди

Келлог заявив, що рф здійснила цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах в Сумах

13 квітня, 15:31 • 6176 перегляди

Папа Франциск здивував вірян несподіваною появою на площі Святого Петра

13 квітня, 15:47 • 5008 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

19:08 • 5234 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

19:17 • 4332 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 153121 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 224213 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 373581 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 309703 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 417765 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 2994 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 15042 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31898 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28682 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 126399 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

У школах в Україні працює понад 400 офіцерів безпеки, ще 200 проходять навчання

Київ • УНН

 • 171095 перегляди

Міністр внутрішніх справ повідомив, що наразі в офлайн-школах в Україні працюють 402 офіцери безпеки, і ще 200 проходять навчання, оскільки поліція повинна володіти широкими знаннями щодо безпеки шкіл, включаючи дитячу психологію та особливості приміщень.

У школах в Україні працює понад 400 офіцерів безпеки, ще 200 проходять навчання

В Україні в школах, які працюють в офлайн-режимі, працює понад 400 офіцерів безпеки, ще 200 людей готують, адже це великий комплекс знань, який мають опанувати поліцейські. Про це журналісту УНН повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Ми говоримо на сьогодні про безпеку в закладах середньої освіти. У школах, які здійснюють навчання в офлайн-режимі. На сьогодні ми говоримо про офіцерів безпеки в цих школах. Таких офіцерів на даний момент працює 402, інших ми готуємо. Звичайно, що ми надалі будемо наші спроможності розширювати. Зараз проходить навчання 200 осіб. Тому, що це великий комплекс знань, яких необхідно дати нашим поліцейським

- розповів Клименко.

Він зазначив, що передусім це стосується знання психології дітей, спілкування з батьками, з вчителями, з адміністрацією шкіл.

"Вони, звичайно, мають знати периметр школи, що там знаходиться, вони мають знати дітей, вони мають знати розклад, вони мають знати особливості навчання в тому чи іншому навчальному закладі, тим паче, що багато шкіл мають там по кілька приміщень, через які проходять діти. Тому це така робота, яку ми почали з початку цього року. Сподіваюсь, що ми за кілька років охопимо всю державу", - сказав Клименко.

На запитання, на якому етапі встановлення металодетекторів у публічних місцях, Клименко відповів: "Те, що ви запитуєте - це рамки металодетекторів. Ми зараз шукаємо і вітчизняних виробників, і наші міжнародні партнери обіцяють нам їх надати для того, щоб в кожному такому закладі і дошкільної, і середньої освіти, і в кожному торговому центрі, на кожному вокзалі, автовокзалі, залізничному вокзалі, місцях великого скупчення людей ці рамки працювали", - зазначив Клименко.

Міністр зазначив, що це великі кошти та велика відповідальність держави перед своїми громадянами.

"Але цим ми досягнемо головного – безпеки. Безпеки знаходження наших громадян в тому чи іншому місці, безпеки для батьків, для своїх дітей, які будуть впевнені, що в школу ніхто не принесе або гранату, або якийсь вибухонебезпечний предмет", - сказав Клименко.

Доповнення

У МВС анонсували появу металодетекторів та сканерів багажу у публічних місцях України.

У грудні 2023 року повідомлялося, що в Україні визначено 500 закладів загальної середньої освіти, які насамперед потребують організації їх фізичної охорони з обов’язковим впровадженням використання металодетекторів. Наразі у 72 закладах запроваджено використання ручних металодетекторів.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Суспільство
Міністерство внутрішніх справ України
Ігор Клименко
Україна
Brent
$64.56
Bitcoin
$83,752.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,240.67
Ethereum
$1,596.46