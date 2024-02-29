У школах в Україні працює понад 400 офіцерів безпеки, ще 200 проходять навчання

В Україні в школах, які працюють в офлайн-режимі, працює понад 400 офіцерів безпеки, ще 200 людей готують, адже це великий комплекс знань, який мають опанувати поліцейські. Про це журналісту УНН повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Ми говоримо на сьогодні про безпеку в закладах середньої освіти. У школах, які здійснюють навчання в офлайн-режимі. На сьогодні ми говоримо про офіцерів безпеки в цих школах. Таких офіцерів на даний момент працює 402, інших ми готуємо. Звичайно, що ми надалі будемо наші спроможності розширювати. Зараз проходить навчання 200 осіб. Тому, що це великий комплекс знань, яких необхідно дати нашим поліцейським - розповів Клименко.

Він зазначив, що передусім це стосується знання психології дітей, спілкування з батьками, з вчителями, з адміністрацією шкіл.

"Вони, звичайно, мають знати периметр школи, що там знаходиться, вони мають знати дітей, вони мають знати розклад, вони мають знати особливості навчання в тому чи іншому навчальному закладі, тим паче, що багато шкіл мають там по кілька приміщень, через які проходять діти. Тому це така робота, яку ми почали з початку цього року. Сподіваюсь, що ми за кілька років охопимо всю державу", - сказав Клименко.

На запитання, на якому етапі встановлення металодетекторів у публічних місцях, Клименко відповів: "Те, що ви запитуєте - це рамки металодетекторів. Ми зараз шукаємо і вітчизняних виробників, і наші міжнародні партнери обіцяють нам їх надати для того, щоб в кожному такому закладі і дошкільної, і середньої освіти, і в кожному торговому центрі, на кожному вокзалі, автовокзалі, залізничному вокзалі, місцях великого скупчення людей ці рамки працювали", - зазначив Клименко.

Міністр зазначив, що це великі кошти та велика відповідальність держави перед своїми громадянами.

"Але цим ми досягнемо головного – безпеки. Безпеки знаходження наших громадян в тому чи іншому місці, безпеки для батьків, для своїх дітей, які будуть впевнені, що в школу ніхто не принесе або гранату, або якийсь вибухонебезпечний предмет", - сказав Клименко.

Доповнення

У МВС анонсували появу металодетекторів та сканерів багажу у публічних місцях України.

У грудні 2023 року повідомлялося, що в Україні визначено 500 закладів загальної середньої освіти, які насамперед потребують організації їх фізичної охорони з обов’язковим впровадженням використання металодетекторів. Наразі у 72 закладах запроваджено використання ручних металодетекторів.