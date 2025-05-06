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В школах Киева установят еще около тысячи камер видеонаблюдения - КГГА

Киев • УНН

 • 4576 просмотра

В Печерском и Днепровском районах Киева установят около тысячи камер видеонаблюдения. Также, в столичных школах улучшают цифровую доступность и интернет.

В школах Киева установят еще около тысячи камер видеонаблюдения - КГГА

В этом году в школах Печерского и Днепровского районов столицы обустроят еще около тысячи камер видеонаблюдения вдоль периметра и на входах в учебные заведения. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский передает УНН.

В столичных учебных заведениях продолжается системная модернизация инфраструктуры – в частности, усиление безопасности и цифровой доступности учебной среды. В этом году запланировано установить еще около 1 000 видеокамер в Печерском и Днепровском районах

- сообщил Мондриевский.

По его словам, в рамках модернизации уже обустроили 1 319 обзорных камер в школах, 123 камеры с функцией считывания лица, а также 13 обзорных камер в детских садах. В частности, в указанных районах в прошлом году камеры видеонаблюдения уже установили в половине учебных заведений.

Каждый ребенок должен чувствовать себя в школе защищенным, а каждый из родителей − быть спокойным за безопасность своего сына или дочери. Учителя должны сосредотачиваться на обучении, а не беспокоиться, что кто-то посторонний может зайти в заведение. Видеонаблюдение, надежный интернет, Wi-Fi в укрытиях − это гарантии современной образовательной среды

- добавил он.

Как сообщает КГГА, сейчас больше всего системами видеонаблюдения охвачены Оболонский район, где видеонаблюдение вдоль периметра и на входах имеют 47 школ и 55 садов, и Деснянский – 53 школы и 69 садов.

Вместе с безопасностью в образовательных учреждениях улучшается и цифровая доступность: 396 школ подключены к оптическому интернету, из которых 71 - имеет Wi-Fi. Кроме этого, 391 укрытие в общеобразовательных учреждениях уже обеспечено Wi-Fi связью, отмечено в заметке.

Последний звонок в школах Киева прозвучит 30 мая30.04.25, 19:21 • 11300 просмотров

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