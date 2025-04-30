Последний звонок в школах Киева прозвучит 30 мая
Киев • УНН
Ученики 11-х классов смогут обучаться индивидуально в мае. С 31 мая до 30 июня для учеников 1–10-х классов проведут летние курсы и другие занятия.
30 мая в школах Киева состоится Последний звонок. Об этом сообщили в КГГА и обнародовали график выдачи документов об образовании, передает УНН.
Детали
В мае ученики 11-х классов смогут учиться по индивидуализированно-групповому подходу вместо обычных уроков. Как сообщили в КГГА, это поможет лучше сосредоточиться на выбранных предметах.
С 31 мая по 30 июня для учеников 1–10-х классов проведут компенсаторные занятия, летние курсы творческого развития, языковые клубы, учебные практики по предмету "Защита Украины" и тому подобное.
Время и место проведения НМТ появятся в персональных кабинетах участников до 7 мая - Центр оценивания качества образования 29.04.25, 12:07 • 5544 просмотра
Выдавать документы об образовании предлагается в соответствии с таким графиком:
- со 2 до 6 июня – свидетельство о получении начального образования;
- с 11 до 14 июня – свидетельство о получении базового среднего образования;
- с 18 до 21 июня – свидетельство о получении полного общего среднего образования.