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Последний звонок в школах Киева прозвучит 30 мая

Киев • УНН

 • 4426 просмотра

Ученики 11-х классов смогут обучаться индивидуально в мае. С 31 мая до 30 июня для учеников 1–10-х классов проведут летние курсы и другие занятия.

Последний звонок в школах Киева прозвучит 30 мая

30 мая в школах Киева состоится Последний звонок. Об этом сообщили в КГГА и обнародовали график выдачи документов об образовании, передает УНН.

Детали

В мае ученики 11-х классов смогут учиться по индивидуализированно-групповому подходу вместо обычных уроков. Как сообщили в КГГА, это поможет лучше сосредоточиться на выбранных предметах.

С 31 мая по 30 июня для учеников 1–10-х классов проведут компенсаторные занятия, летние курсы творческого развития, языковые клубы, учебные практики по предмету "Защита Украины" и тому подобное.

Время и место проведения НМТ появятся в персональных кабинетах участников до 7 мая - Центр оценивания качества образования 29.04.25, 12:07 • 5544 просмотра

Выдавать документы об образовании предлагается в соответствии с таким графиком:

  • со 2 до 6 июня – свидетельство о получении начального образования;
    • с 11 до 14 июня – свидетельство о получении базового среднего образования;
      • с 18 до 21 июня – свидетельство о получении полного общего среднего образования.
        Антонина Туманова

        Антонина Туманова

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